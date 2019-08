Konstanz vor 2 Stunden

Eine dreiköpfige Familie will innerhalb von Konstanz umziehen. Wir begleiten die drei Frauen bei der Suche

Silke Platthaus und ihre zwei Töchter wollen in eine kleinere Wohnung innerhalb von Konstanz ziehen. Wie langwierig eine Suche in der Stadt am See sein kann, diese Erfahrung hat die Familie schon einmal gemacht. Damals hat es ein Jahr gedauert. Die drei Frauen fürchten, dass die Suche auch dieses Mal mühselig wird.