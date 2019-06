Am Zähringerplatz ist im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag die Ampelanlage ausgefallen. Ursache sei eine defekte Sicherung gewesen, die eine technische Störung ausgelöst habe, heißt es vonseiten der Pressestelle der Stadt Konstanz auf Nachfrage.

Extreme Vorsicht an der vielbefahrenen Kreuzung nötig

Eine entsprechende Meldung war am Donnerstag um 17.20 Uhr beim städtischen Tiefbauamt eingegangen. Noch am Freitagvormittag war deshalb an der vielbefahrenen Kreuzung extreme Vorsicht geboten. „In solch einem Fall gilt für den Verkehr die vorhandene Beschilderung“, so Pressesprecherin Mandy Krüger.

Am Zähringerplatz in Konstanz ist nach dem Ausfall des Ampelsystems Vorsicht geboten. | Bild: Wagner, Claudia

Ein Techniker konnte die defekte Ampelanlage am Freitagmittag reparieren. Seither rollt der Verkehr wieder ohne Probleme.

Laut der Stadtverwaltung handle es sich dabei dem Ausfall der Ampel um einen Vorfall, der nicht ungewöhnlich sei. „Überall dort, wo technisches Gerät eingesetzt wird, kann dieses kaputtgehen.“