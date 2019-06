von Timo Kammerer

35 bis 40 Grad, die Region stöhnt angesichts der Hitzewelle. Wer arbeiten muss, kann nur auf einen frühen Feierabend hoffen oder auf ein vom Arbeitgeber spendiertes Eis. Wer frei hat, sucht sich einen Schattenplatz. So verschaffen sich Konstanzer eine Abkühlung und achten darauf, dass die Hitze sich nicht auf ihre Gesundheit auswirkt:

So erfrischen sich die Konstanzer bei heißen Temperaturen

Ob im Strandbad, am Hörnle oder im Herosé-Park: Eine kleine Erfrischung zwischendurch ist an heißen Sommertagen sehr angenehm. Das finden auch die Kunden, die am Eisstand im Herosé-Park bei Eliane Metzl sich ein Eis am Stiel genehmigen. Aufgrund hoher Nachfrage sei sogar ein Mitarbeiter mit dem Fahrrad unterwegs, um die Erfrischungen unter die Menschen zu bringen, sagt Metzl.

Bei Sonnenschein können wir uns wieder darauf freuen: leckeres Eis und kühlende Getränke. Eliane Metzl verkauft diese im Herosé-Park. | Bild: Timo Kammerer

Einen schattigen Platz nutzen

Bei den hohen Temperaturen im Schatten zu verweilen, ist für Matthias Brechenmacher und Lars Schmied sehr entspannend. Im Café haben sie es sich bequem gemacht und empfehlen, neben einem stärkenden Espresso viel Wasser zu trinken. „Frisches Wasser mit Früchten drin, das ist sehr erfrischend“, fügt Schmid hinzu.

Matthias Brechenmacher (links) und Lars Schmid haben es sich im Schatten gemütlich gemacht. In einem Café genießen sie jeweils einen Espresso. | Bild: Timo Kammerer

Mit dem Boot auf dem Wasser

Dort leben, wo andere gerne Urlaub machen: Nach seinem Arbeitstag nimmt sich Tobias aus Konstanz, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, gerne Zeit, um mit seinem zehn Jahre alten Boot über den Bodensee zu fahren. Bereits seine Eltern besaßen ein Boot, mit dem sie gerne auf den See hinausgefahren sind, um dann zu schwimmen. Er möchte das gerne so beibehalten, denn für Tobias ist das mehr als nur entspannend.

Nach dem Feierabend eine kleine Bootstour und dann noch etwas schwimmen gehen: Für Tobias ist das entspannend und bei warmen Wetter sehr erfrischend. | Bild: Timo Kammerer

Gut behütet durch den Sommer

Nicht nur modisch soll der Sonnenschutz sein, sondern auch noch wirksam. Claudia Wehner weiß genau, welcher Hut sitzt und vor den Sonnenstrahlen schützt. Ein guter Sonnenhut müsse atmungsaktiv und leicht sein, sagt sie. Dieses Jahr seien Hüte nach südamerikanischem Vorbild aus Naturmaterialien in Mode. „Und ein ganz neuer Trend sind solche, die man einfach zusammenfalten kann und die so in den Koffer passen“, fügt Dietmar Raible, Inhaber des Geschäfts an der Hafenstraße, hinzu.

So angenehm die Sonnenstrahlen auch sind, ein passender Sonnenschutz empfiehlt sich sehr. Claudia Wehner zeigt ihre große Auswahl an Hüten im Laden am Hafen. | Bild: Timo Kammerer

Ins Wasser als Erfrischung

Für die Premiere ihres neuen Theaterstücks muss noch einiges vorbereitet werden. Die Theatergruppe mit Studierenden der Universität und HTWG will eine eigene Interpretation von Shakespeares Hamlet aufführen. Levi Rhomberg kümmert sich um die Technik und zeigt kurzerhand, wie er sich mal kurz bei dem heißen Wetter erfrischt: Er springt kurzerhand von der ersten Autofähre „Konstanz„, dem Spielort, an der Imperia ins Wasser. Die nächsten Aufführungen sind übrigens am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Juni.

Levi Rhomberg kümmert sich um die Technik beim anstehenden Theaterstück auf der Historischen Fähre Konstanz. Eine kleine Pause nutzt er gern, um von Bord in den Bodensee zu springen. | Bild: Timo Kammerer

Einen kurzen Stopp einlegen

Ein Schluck Wasser aus dem Trinkwasser-Brunnen an der Marktstätte bietet Passanten die Möglichkeit, sich etwas abzukühlen. Vor allem an heißen Tagen ist ausreichend Wasser wichtig. So sieht das auch Jan Brixa, der nach der Arbeit in der Stadt hier kurz einen Stopp einlegt, einen Becher Wasser trinkt, um dann den Sonnenschein noch etwas zu genießen.

Wer das sonnige Wetter genießt, der sollte das Trinken nicht vergessen. Jan Brixa nimmt sich einen großen Schluck vom Trinkwasser-Brunnen in der konstanzer Innenstadt. | Bild: Timo Kammerer

Wie Kindergarten und Pflegeheim mit der Hitze umgehen

Petra Holub ist Leiterin des Pflegeheims Haus Urisberg und kennt die Herausforderungen in Hitzeperioden. Über den Deutschen Wetterdienst bezieht sie frühzeitig Informationen über starke Wetterveränderungen. Wie die Mitarbeiter von Pflegeheimen der Spitalstiftung, zu dem die Einrichtung am Urisberg gehört, im Sinne der Bewohner zum Beispiel mit extremer Hitze umgehen sollen, hierzu gibt es eigens ein Handbuch.

„Morgens und abends muss gut gelüftet werden, bei der Mittagssonne lassen wir die Rollläden herunter“, sagt Holub. „Es werden den Senioren vermehrt Getränke angeboten oder verabreicht. Außerdem geben wir Melonenstücke aus, da diese einen hohen Wassergehalt besitzen und gerne gegessen werden.“ Auch für die Mitarbeiter ist die Sommerzeit sehr anstrengend, deshalb gibt es für diese immer wieder ein Eis oder andere Erfrischungen.

Im Montessori-Kinderhaus achten die Erzieherinnen und Erzieher darauf, dass die Kinder ausreichend Sonnenschutz, Hut und Sonnencreme, haben. Viel zu trinken ist auch bei Kindern wichtig. Außerdem matschten die Kinder sehr gerne mit Wasser und Sand, sagt Leiterin Jennifer Herr. Das sorgt ebenfalls für Abkühlung. Ein besonderer Höhepunkt im Kinderhaus ist ein Rasensprenger. „Die Kinder freuen sich darauf und fragen bereits nach, wann wir den Rasensprenger endlich anschalten“, sagt Herr.