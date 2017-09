Konstanz Eine Torte für die Jugendarbeit: Das evangelische Jugendhaus wird 40 Jahre alt

Kinder und Jugendliche schätzen die Angebote der offenen Jugendarbeit, vor allem aber die Atmosphäre im Jugendhaus. Der Erfolg beruhe, so das Urteil langjähriger Begleiter, auch auf dem großen Einsatz der Leiterin Stefanie Körber

Konstanz – Ein Haus wird immer geprägt von den Menschen, die in ihm leben. So auch das evangelische Jugendhaus, das vor knapp 120 Jahren erbaut wurde und seit 40 Jahren eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche ist. Nicht nur das auf die Bedürfnisse der jungen Besucher angepasste Programm ist entscheidend; der Wohlfühlfaktor wird vom Jugendhaus-Team geprägt.

Warum viele der Jugendlichen Stammgäste sind und das evangelische Jugendhaus zum zweiten Wohnzimmer erklären, bringt der zwölfjährige Sascha auf den Punkt: "Weil Steffi und Chris einfach nett sind." Damit spricht er Stefanie Körber, die seit 17 Jahren das Haus leitet, und Christian Brehm, seit zwölf Jahren engagierter Mitarbeiter, ein großes Kompliment aus.

"Das Haus hat die frömmste Adresse", schmunzelte Pfarrer Gerd Stauch während des Festgottesdienstes. Es befindet sich im Stadtteil Paradies, in der "Gottlieber Straße" und hat auch noch die Hausnummer 7. "Eine unglaubliche Adresse", sagt Stauch. Gleichwohl das Jugendhaus mit dem Prädikat "evangelisch" versehen ist, ist es unwichtig, welcher Konfession die Kinder angehören. "Aber Spielregeln müssen eingehalten werden", so Pfarrer Gerd Stauch, beispielsweise "ein einander wertschätzender Umgang. Es ist ein nichtkommerzielles Haus ohne missionarischen Zwang. Es lebt vielmehr von Vorbildern, das ist die beste Mission", sagt Straub und würdigte die Arbeit der Mitarbeiter, "die ihre Arbeit lieben und die Kinder gerne mögen".

In den vergangenen 40 Jahren hat sich vieles verändert. Pfarrer Gerd Stauch erinnerte an den RAF-Terror und spannte den Bogen zum heutigen weltweiten Terrorismus mit religiösem Anstrich. "Die Zeiten sind nicht einfacher", sagte Stauch. Umso wichtiger sei, "dass Menschen sich zusammenfinden – ohne Ansehen von Herkunft und Religion – sich ein Stück weit begleiten, Spaß haben, sich mal streiten und wieder versöhnen, sich Wert schätzen, um das Leben zu lieben." Ein solcher Treffpunkt sei das Jugendhaus, in dem viele Jugendliche Lebenserfahrungen gesammelt haben und wo sich manche Ehe angebahnt habe.

40 spannende Jahres habe das Haus erlebt, bemerkte Stefanie Körber. Es stehe für Beständigkeit und verbinde Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch Veränderungen in der Jugendarbeit. Aus diesem Grund wurde zum 40. Bestehen das Haus-Logo "der Zeit angepasst", so Körber. Sie danke den Kindern und Jugendliche, die "Leben, Lachen und Freude ins Haus bringen", den Eltern, "die uns ihre Goldstücke anvertrauen" und der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Konstanz, "die unsere Arbeit unterstützen", damit wir "ein Ort der Geborgenheit und des Wohlfühlens sein können".

"Im Prinzip hat sich nicht verändert", stellt Peter Ehniss fest. Der 57-jährige Konstanzer zählte zu den ersten Nutzern. "Damals haben wir Spiele gemacht, sind auf Freizeiten gegangen, das gleiche wie heute, nur in einem anderen Rahmen." Auch heute unterstützt er die Jugendarbeit, gibt Kurse und agiert als Sponsor, denn er freut sich darüber, was Stefanie Körber aus dem Haus gemacht hat. "Ich kann nur ein Loblieb auf sie singen. Als sie hier anfing, war das Jugendhaus fast tot. Sie hat sich auf die Hinterfüße gestellt, viel Herzblut eingebracht und das Haus mit neuem Leben gefüllt."

Die Kinder fühlen sich rundum wohl und schwärmen von den Angeboten. "Es gibt so viele Spiele. Trampolin und Tischtennis sind toll und in der Hängematte kann man es sich gemütlich machen. Und zwei Mal in der Woche gibt es ein Drei-Gänge-Menü", erzählt Stammgast Clara (9). Vom gemeinsamen Mittagessen ist auch die achtjährige Matilda angetan. Sie weist auch auf die Hausaufgabenbetreuung hin, zumal sie anschließend mit anderen Kindern nach Herzenslust spielen kann.

Die Zusammenarbeit unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen hebt Peter Straub, Leiter des Kinder-Kulturzentrums Raiteberg, hervor. "Wir unterstützen uns gegenseitig, es ist ein tolles Miteinander." Gemeinsame Ausflüge und Ferienprogramm-Angebote seien längst Tradition. "Das Besondere am evangelischen Jugendhaus ist der familiäre Charakter", so Straub, der diesbezüglich an Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen denkt: "Das ist wie in einer Großfamilie."

Allerbeste Stadtteilarbeit werde geleistet, wertet Stadtrat Heinrich Everke. "Kinder empfinden es wirklich als zweites Wohnzimmer. Meine jüngste Enkelin ist sieben Jahre alt und stolz, dass sie alleine ins Jugendhaus gehen kann. Das Haus hat einen guten Ruf bei Kindern und Jugendlichen."

Zur Einrichtung

1977 wurde das evangelische Jugendhaus eröffnet. Ursprünglich war es für die Jugendkirchenarbeit konzipiert. Die spätere Entscheidung, die Einrichtung zu öffnen, war nicht ganz unumstritten, ist aber längst Markenzeichen. Das Jugendhaus richtet sich mit seinen Angeboten an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren. Geleitet wird es seit 17 Jahren von Sozialpädagogin Stefanie Körber. Seit zwölf Jahren ist der wassersportbegeisterte Diplom-Psychologe Christian Brehm pädagogischer Mitarbeiter. Informationen: www.jugendhaus-konstanz.de