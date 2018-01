Konstanz Eine Radtour zum 60. Geburtstag: So war das Narrenkonzert der Fürstenbergler

Die Fürstenbergler radeln bei ihrem Narrenkonzert rund um den Bodensee und nehmen dabei Konstanzer Begebenheiten aufs Korn. Der Höhepunkt ist ein Sketch ohne Worte.

Wer über Fasnacht weinen kann, der hat alles richtig gemacht. Ganz richtig gehört. Denn ja, Marco Rinderspacher hat mehr als eine Träne verdrückt, kurz bevor der Vorhang beim ersten Fürstenbergler-Narrenkonzert 2018 fiel. Warum? Einzig aus Erleichterung.

Zum 60. Geburtstag des Vereins hat Präsident Marco I. die Gäste auf eine Radtour rund um den Bodensee eingeladen – und sie ohne schwere Verletzungen wieder im Gasthaus Linde abgeliefert. Wochenlang haben er und seine Mitstreiter in die Pedale getreten, um für eine gelungene Reise zu sorgen.

Improvisation unter tosendem Applaus

Wie charmant, dass der Präsident höchstpersönlich außer Tritt geriet. Den kleinen Kratzer, den er sich bei einer Nummer über den Konstanzer Flohmarkt als Spieluhr-Puppe im Tutu zuzog, hat Rinderspacher einfach selbst verarztet und seine Textlücke unter tosendem Applaus improvisiert.

Mitspielerin Regina Werner stellte als nicht mehr ganz taufrische Stehlampe in Richtung Grenze fest: Hier auf dem Flohmarkt gibt es keinen Ausfuhrschein. Kurz zuvor war sie gemeinsam mit Gerd Heinrich noch als Touristenpaar in der Bodanstraße unterwegs. Auch dort gab es kein Entrinnen vor den Strömen aus der Schweiz. Für die beiden Ortsfremden war es noch eine Neuigkeit, dass das Kennzeichen KN offensichtlich für Kreuzlingen Nord steht. Den meisten Besuchern im ausverkauften Saal war das längst bekannt.

Der Höhepunkt des Abends

Auch ihnen – den Ur-Konstanzern – widmete das Konzert die gebührende Zeit. 17 Jahre seien sie nun ein Paar, die Theres' und der Sepp alias Karin Werner und Joachim Heinzel, kündigte der radelnde Marco I. an. Doch manch einer fragte sich ob der Bissig- und Bösartigkeiten während ihrer gemeinsamen Planungen des sommerlichen Hörnle-Besuchs: 17 oder 70?

Hochgelobt werden muss die Schauspielkunst der Darsteller des Abends. Klar: Ballett in jeglicher Alters- und Geschlechtsklasse oder die Rede aus der Bütt gehören zum ordentlichen Programm einfach dazu. Und sie sollen an dieser Stelle auch nicht missachtet werden. Aber einen Sketch ganz ohne Worte auf die Fasnachtsbühne zu bringen und dabei auch nach Minuten noch für lautstarke Lacher zu sorgen – dazu gehört Mut und jede Menge Talent.

Es hatte Züge von Loriot oder dem sylvesterlichen Dinner for One, als Gabi und Joachim Heinzel, Gerd Heinrich, Lars Kiessling, Monika Kern und Gudrun Weber über die Reihe eines Kinosaals Küsschen und Tätscheleien austauschten. War es eine Spitze in Richtung Konstanzer Lichtspiel-Landschaft, dass dieser Saal in einem "Cinemaxx" aufgestellt war – wo es ein Kino mit diesem Namen in der Stadt doch gar nicht gibt?

Auch das Seenachtfest bekommt sein Fett weg

Am Flohmarkt ist Radler Marco I. vorbei gekommen, Touristen beim Sightseeing und Konstanzer beim Baden hat er beobachtet. Da dufte die abschließende Stippvisite beim Seenachtfest nicht fehlen. Das wird, darauf muss man sich einstellen, bald deutlich aufgewertet. Bewirtungspreise im zweistelligen Bereich?

Sei's drum, schließlich findet die Wasserski-Show demnächst unter Stuttgarter Führung nach Ansicht der Fürstenbergler auch rückwärts statt, moderiert das neue schwäbisch-badische Traum-Duett Nick Herb und Sonja Schrecklein die Sause in der Seestraße, im Stadtgarten und auf Klein Venedig. Man hätte Marco Rinderspacher nicht verdenken können, hätte er zum Abschluss nicht nur Tränen der Erleichterung, sondern auch vor Lachen vergossen – der Abend hat es allemal verdient.

Die Fürstenbergler