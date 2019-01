Der Fall wurde in dieser Woche vor dem Konstanzer Amtsgericht verhandelt. Am Ende wurde die 50-jährige Angeklagte zu 13 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Trennungen und Versöhnungen wechseln sich ab

Ein knappes Vierteljahrhundert hält die Beziehung zu ihrem sieben Jahre älteren Partner, wobei sie vielmehr andauert als hält, denn es ist ein An-Aus-Verhältnis. Trennungen und Versöhnungen wechseln sich regelmäßig ab.

Als der heute 57-Jährige 2003 für einige Monate in Untersuchungshaft ist, nutzt seine Partnerin die Freiheit, um kurzerhand einen anderen zu heiraten. Doch selbst dieses flüchtige Ehe-Intermezzo setzt keinen Schlussstrich unter eine kuriose Liaison, die geprägt ist von tollen Tagen auf der einen Seite und sehr schmutzigen Auseinandersetzungen auf der anderen.

Handfester Streit eskaliert am Muttertag

Solch ein handfester Streit ereignet sich passenderweise am Muttertag im vergangenen Jahr. Die Angeklagte besucht die Familienfeier bei den Eltern ihres – wieder einmal – Ex in einem Konstanzer Ortsteil. Sie holt einige Sachen aus seinem Auto, die er ihren Worten zufolge nach der Trennung unrechtmäßig aus der gemeinsamen Wohnung mitgenommen hat.

Als der 57-Jährige, so schildert er es, sein Eigentum zurückhaben möchte, fallen zuerst laute, hässliche Worte, dann fliegen die Fäuste. Im Zuge der Handgreiflichkeiten schlägt die 50-Jährige ihrem früheren Partner einen Stein an die linke Schläfe, und später erwischt sie noch seine Schwägerin, die schlichten will, mit dem Schlüsselbund am Kopf. Notwehr, sagt die Angeklagte. Ein aggressiver Angriff ihrerseits, meinen die beiden als Zeugen geladenen Geschädigten.

Richterin glaubt nicht an Notwehr

Richterin Franziska Schwalenberg sieht es ähnlich. „Ich glaube nicht, dass Sie in Notwehr gehandelt haben“, sagt sie bei der Urteilsverkündung. „Die Zeugen haben Sie als Hauptaggressor gesehen. Sie haben Körperkontakt gesucht und mussten zurückgehalten werden.“

Ein Nachbar, der das Geschrei hört, eilt herbei, um die Streithähne zu trennen. „Es ging richtig zur Sache“, sagt er aus. Er habe die Angeklagte zur Seite gezogen und musste sie massiv festhalten. „Das war mein Akt in diesem Theaterstück“, erklärt er.

Gefälschte Unterschrift auf einem Vertrag

Die knapp sechsstündige Tragödie vor Gericht, die in nicht-zitierbaren E-Mail- und Chatprotokollen gipfelt, endet in beiden Fällen der Körperverletzung mit einem Schuldspruch sowie in einem verbundenen Verfahren wegen Urkundenfälschung.

Denn die Angeklagte hatte ein Jahr zuvor einen Vertrag mit der gefälschten Unterschrift ihres Partners bei der Polizei vorgelegt. Zwei weitere verhandelte Vorwürfe wegen Sachbeschädigung sowie falscher Verdächtigung können nicht bewiesen werden.

Angeklagte mit bewegter Drogenvergangenheit

Eine Gutachterin kommt zum Schluss, dass die Angeklagte, die eine bewegte Drogenvergangenheit mit Alkohol, THC, Kokain und Schmerzmitteln hat, zwar abhängig von Medikamenten gewesen sei, aber an keiner emotionalen instabilen Persönlichkeitsstörung gelitten habe. Die 50-Jährige „war impulsiv und hatte eine verminderte Stresstoleranz“, erklärt die Ärztin, „sie war aber trotzdem durchaus in der Lage, planvoll vorzugehen.“

Ein Anruf der Geliebten ihres Partners kurz zuvor und die damit einhergehende emotionale Verletzung habe die Angeklagte motiviert. „Sie war sich aber dessen bewusst, dass es ausartet“, fährt die Gutachterin fort, „mehrere Personen haben versucht, sie von ihrem Plan abzuhalten. Sie ist trotzdem dabei geblieben.“

Strafe: 13 Monate auf Bewährung

Strafmildernd wird dennoch berücksichtig, dass die 50-Jährige zumindest teilgeständig ist und keine Vorstrafen hat, sowie, so der Staatsanwalt, ihre „instabile Persönlichkeitsreife“.

Am Ende verhängt Richterin Schwalenberg eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, etwas weniger als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Zudem muss die Angeklagte Schmerzensgeld bezahlen – 1500 Euro an ihren Ex-Partner und 300 Euro an dessen Schwägerin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

„Man konnte nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander“, beschreibt die Richterin diese Partnerschaft, in der sich einiges aufgestaut habe, bis schließlich alles explodiert sei. „Zum Glück ist es alles in allem glimpflich ausgegangen“, resümiert Franziska Schwalenberg eine Beziehung, die im Gerichtssaal endet.

Die Liebe, sie geht eben mitunter seltsame Wege.