von Julia Chladek

"Kampfhund" ist nicht unbedingt die erste Eigenschaft, die einem bei Merlin in den Kopf kommt. Er hat es sich im Wohnzimmer bequem gemacht. Als es an der Tür klingelt, trottet er zwar kurz zum Treppenabsatz – mehr Aufmerksamkeit bekommt der Besuch heute aber nicht. Trotzdem zahlt Nina Hasiwa für Merlin, ihren American Staffordshire Terrier, eine fast neunmal höhere Hundesteuer als die meisten Hundehalter in Konstanz.

Seit 2017 gibt es diese "Kampfhundesteuer". Gegen den Steuerbescheid hat Hasiwa damals sofort Widerspruch eingelegt. Fast zehn Monate dauerte es, bis sie darauf eine Antwort erhielt.

Gängige Praxis in solchen Fällen, erklärt Helge Kropat, Abteilungsleiter in der städtischen Kämmerei: "Es war bereits ein Verfahren anhängig, in dem ein Widerspruchsbescheid erlassen worden war. Gegen diesen hatte die Betroffene auch Klage eingelegt. In so einem Fall ist es üblich, zunächst den Ausgang des Gerichtsverfahrens abzuwarten und erst dann über die übrigen Widersprüche zu entscheiden."

Das vermeide zum einen unnötige Kosten auf beiden Seiten, zum anderen gebe es der Stadtverwaltung die Möglichkeit, noch zugunsten des Bürgers zu entscheiden, falls die Klage wider Erwarten Erfolg haben sollte.

"Ob ein Hund gefährlich ist oder nicht, entscheidet nicht die Rasse"

Auf das laufende Parallelverfahren will Hasiwa allerdings nicht warten. Mitte November kam der Widerspruchsbescheid endlich, nun klagt die Hundetrainerin gegen die Stadt Konstanz. Für sie ist die Steuer "Rassediskrimminierung", wie sie sagt. "Niemand möchte Kampfhunde in Konstanz haben. Auch ich nicht", sagt sie, "aber ob ein Hund gefährlich ist oder nicht, das entscheidet nicht die Rasse."

In den meisten Fällen rührten die Probleme nicht daher, dass das Tier selbst aggressiv sei, sondern dass die Halter mit dem Hund nicht umgehen könnten, meint Hasiwa. "Was hat es mit meinem Hund zu tun, wenn irgendwo anders in Deutschland ein Hund derselben Rasse einen Menschen angreift?"

Dass es solche Vorfälle überhaupt gibt, war Anlass für die Erhöhung der Steuer, beschlossen durch den Gemeinderat.

"Das Ziel ist, dass diese Hunde nicht mehr gehalten werden"

"Der Vorteil einer Steuer ist, dass alle gleich behandelt werden müssen", erklärt Kropat, und: "Langfristig hat Baden-Württemberg das Ziel, dass diese Hunde nicht mehr gehalten werden. Da die Zahlen in Konstanz in den letzten Jahren aber wieder gestiegen sind, haben wir uns für die Steuer als Mittel der Wahl entschieden, um diesem Ziel näher zu kommen."

Im Übrigen verweist die Stadt ans Land: "Das ist eine politische Entscheidung, die auf Landesebene gefallen ist und die wir als Stadt nun umsetzen", erklärt Pressesprecher Walter Rügert. Auch viele andere Städte praktizierten das bereits so.

Gefährliche Hunde außerhalb der Kampfhundliste werden nicht besteuert

Jakob Hartmann vom Verein "Wir für Tier" ist diese Erklärung zu einfach. Er startete vor einem Jahr eine inzwischen gescheiterte Petition gegen die Kampfhundeliste und für die Einführung eines Hundegesetzes auf Landesebene: "Wenn man schon Landesrecht umsetzen will, dann müsste man nicht nur die sogenannten Kampfhunde, sondern auch gefährliche Hunde besteuern, die auffällig geworden sind. Gerade das tut Konstanz jedoch nicht. In der Stadt gibt es zahlreiche Hunde anderer Rassen, gegen die schon Strafen verhängt wurde. Deren Halter zahlen jedoch keine erhöhte Hundesteuer."

Auch Hartmann will eine individuelle Lösung. Jedenfalls aber sollte es eine Befreiungsmöglichkeit geben, wenn der Halter nachweist, dass er mit dem Hund trainiert. "Nur solche Modelle bewegen die Halter dazu, sich aktiv für ihren Hund zu interessieren. Momentan hat die Steuer hauptsächlich den Erfolg, dass viele Hunde einfach unter einer falschen Rasse angemeldet werden." Jakob Hartmann setzt seine Hoffnungen nun auf die grüne Landesregierung. Und auf Einzelkämpfer wie Nina Hasiwa.