Konstanz Eine Konstanzer Autorin veröffentlicht ihren ersten Roman über die Sehnsucht nach der Großstadt

Der Roman "Garten, Baby!" ist das erste Buch der Konstanzerin. Es wird Ende Februar veröffentlicht. Kurze Zeit später gibt sie dann auch ihre Buchpremiere in Konstanz.

Konfrontationstherapie sollte es für Christine Zureich sein, als sie sich bereit erklärte, bei der ersten Konstanzer Power-Point-Karaoke auf der Bühne zu stehen. Für die in Konstanz lebende Autorin stehen die ersten Termine für Lesungen schon im Kalender, denn die Veröffentlichung ihres ersten Romans rückt immer näher. Deshalb sei es für sie Zeit gewesen, etwas zu tun: "Ich habe gemerkt, dass die Auftrittssituation mir immer unter die Haut kriecht", sagt sie. Als eine von zwei Frauen hat sie sich bei der Veranstaltung mit sechs Männern gemessen – und erfolgreich durchgesetzt. Die Aufgabe: Eine Präsentation vortragen, die sie vorher nicht kannte. "Das ist eigentlich eine furchtbare Situation", sagt die 45-Jährige.

Buch erscheint offiziell am 23. Februar

Das wird zumindest bei ihren Lesungen anders sein, denn den Inhalt ihres ersten Buchs "Garten, Baby!" kennt sie gut. Etwa anderthalb Jahre hat sie an der Idee gearbeitet, jetzt ist das Buch gedruckt und wartet nur darauf, dass es am 23. Februar offiziell erscheinen kann. Der Roman entsprang einer Geschichte, die Zureich für eine Veranstaltungsreihe in Zürich geschrieben hatte.

"Ich habe angefangen einen Gartentext zu schreiben und dabei gemerkt, wie viel Spaß das macht", sagt Zureich. Aus einer ersten Kurzgeschichte wurden schnell mehrere und daraus eine Herausforderung: "Ich wollte wissen, ob ich es schaffe, ein ganzes Gartenjahr mit Geschichten zu füllen", sagt Zureich.

Stadtgärtnern als Thema

Grundsätzlich geht es in dem Roman um neun Charaktere, die in einem Mehrfamilienhaus in einer Großstadt leben und sich einen Garten teilen. "Ich habe zwölf Jahre in Frankfurt gelebt", erklärt Zureich, die dort auch einen kleinen Garten teilte. "Deswegen ist das Samenkorn, aus dem die ganze Geschichte aufgegangen ist, die eigene Erfahrung."Durch die städtische Lage der Wohnung sei der Garten für alle Beteiligten etwas Besonderes gewesen: "Das Stadtgärtnern ist die Sehnsucht nach der Natur und, dass man sich etwas mit eigenen Händen erschaffen kann", sagt Zureich.

Seit mittlerweile sieben Jahren lebt Zureich wieder in Konstanz, wo sie aufgewachsen ist und ihr Abitur absolvierte. Danach wollte sie bewusst weg aus der Stadt: "Ich bin mit dem Vorsatz weggezogen, nicht mehr herzukommen", sagt Zureich. Weil ihr Mann in der Schweiz arbeiten wollte, ging es für sie aber doch wieder zurück in die Heimat – aus der Stadt zurück an den Bodensee. Ganz bewusst spielt das Buch eben in einer Großstadt wie Frankfurt.

"Sehnsucht nach dem Großstädtischen"

"Durch meine Sehnsucht nach dem Großstädtischen entstand das Nebeneinander der sehr verschiedenen Figuren", sagt Zureich. Eine Großstadt als Handlungsstätte ermögliche ihr eine größere Bandbreite an Charakteren, so Zureich. So gibt es im Roman eine schwule Figur, die dort so leben kann, wie sie will. "Die Möglichkeiten, seinen ganz eigenen, vielleicht sogar randständigen Lebensstil zu leben, sind in einer Großstadt besser", sagt Zureich.

Joggen macht kreativ

Die gebürtige Amerikanerin aus Suffern wuchs zweisprachig auf, arbeitete auch als Dolmetscherin und hat schon immer gerne geschrieben. Als sie vor etwa zehn Jahren mit ihrer kleinen Tochter Zuhause war, hatte sie regelmäßig Zeit zum Schreiben: "Ich brauchte für mich eine Beschäftigung, die mich schnell fokussiert", sagt Zureich. "Es war für mich so eine Art Meditation."

Heute gibt der Autorin vor allem die Natur Inspiration. So geht sie regelmäßig zum Joggen ins Tägermoos: "Da sortiert sich bei mir wirklich sehr viel", sagt Zureich. Deshalb hat sie dabei auch immer etwas zum Schreiben dabei. Einmal, erzählt Zureich, habe sie nach dem Laufen direkt ihre Sachen gewaschen. Ein Fehler, wie sie danach bemerkte. "Ich bin mir sicher, den genialsten Satz meines Lebens mitgewaschen zu haben", sagt Zureich. Für ihren ersten Roman hat sie dafür aber viele andere Sätze gefunden – genug für 176 Seiten.

Buchpremiere

Am Freitag, 9. März, liest Christine Zureich aus ihrem Roman "Garten, Baby!" im Osiander, Rosgartenstraße 29, in Konstanz. Das Buch dreht sich um das Gartenprojekt mehrerer Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt. Aus Sicht von Mittdreißigerin Doro wird erzählt, wie die unterschiedlichen Hausbewohner sich in ihrem Hinterhof-Garten mal einig und mal uneinig sind. Dabei finden sie ihre Verbindung zur Natur sowie zu den anderen Hobbygärtnern. Der Eintritt für die Lesung kostet fünf Euro. Beginn ist um 20 Uhr.