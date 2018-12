Unsere Geschichte beginnt im Oktober, als Mika Behrendt sich mit ihrem Mann Gedanken darüber macht, was sie in diesem Jahr ihren Kindern zu Weihnachten schenken könnten. Ideen haben sie viele, aber die Kinderzimmer sind auch voller Spielzeug.

"Was ist mit den Kindern, die nichts oder nur wenig haben?", fragt sich Mika Behrendt.

Aus der Frage reift eine Idee, als sich Mika Behrendt mit ihren Freunden austauscht. Ganz schnell wird daraus eine Initiative. Auf Facebook posten die fünf Initiatoren die Frage, ob andere Eltern in ihrem Keller oder den Kinderzimmern Spielzeug haben, das nicht gebraucht wird, aber gut erhalten ist. Der Plan ist, diese Gegenstände einzusammeln und an Organisationen zu spenden, die sich um bedürftige Familien oder Kinder kümmern.

Eine einfache Idee – und ein unglaublicher Rücklauf

Die Resonanz auf ihre Initiative überrascht das Orga-Team, wie es sich nennt, dann selbst ungemein. Ursprünglich hätten sie damit gerechnet, dass sich 20 oder 30 Personen auf ihren Facebook-Aufruf melden. Nach wenigen Tagen sind es aber schon mehr als 500. Sehr viele Familien sind bereit, Dinge abzugeben oder das Kinderzimmer nach nicht mehr benötigtem Spielzeug zu durchforsten.

"Wir haben sehr viele gute Bücher und Bilderbücher bekommen, Babykleidung und Spielzeug", berichtet Christian Hartwig, einer der Initiatoren, davon sei ein sehr hoher Anteil neuwertig. "Zum Teil war die Kleidung noch mit Etiketten versehen."

Die Initiative macht es den Spendern leicht: Sie bietet an, die Gegenstände an einem vereinbarten Ort, zum Teil bei den Spendern zuhause, abzuholen.

Was treibt uns an, wenn wir spenden? Ein Konstanzer Wissenschaftler kennt die Antwort

Maik Bieleke, Sozial- und Motivationspsychologe an der Universität Konstanz, bietet eine Erklärung für die große Resonanz: Jeder Mensch arbeite an einem Idealbild, das er von sich selbst habe. Zu diesem Idealbild gehörten auch Eigenschaften wie großzügig, wohltätig und hilfsbereit.

"Wenn ich dieses Bild anstrebe, ist es mir auch wichtig, dass andere mich so wahrnehmen", sagt Bieleke.

Facebook sei deshalb ideal, dort könne jeder sichtbar machen, dass er helfe. In diesem Fall sei es auch noch möglich gewesen, mit sehr wenig Aufwand das Ziel zu erreichen, da die Initiatoren anboten, die Sachspenden abzuholen. "Deshalb finde ich die Idee klasse", sagt Maik Bieleke, "mit einer Kleinigkeit hat man hier einen großen Effekt erreicht."

Und warum wollen wir unbedingt an Weihnachten bessere Menschen sein?

Auch darauf hat die Sozialpsychologie eine Antwort. "Bestehende Diskrepanzen werden an Weihnachten durch die Gesellschaft sichtbarer", sagt Bieleke. Der Einzelne strebe also sein Idealbild an und nutze verschiedene Möglichkeiten, um diesem näher zu kommen. Im Jahresverlauf sei dies nicht so präsent, man sei durch den Alltag abgelenkt.

"Weihnachten und Advent ist aber mit Werten der Mildtätigkeit konnotiert und viele Organisationen nutzen dies, um auf sich aufmerksam zu machen", erläutert Bieleke.

Mika Behrendt und Christian Hartwig können nach ihren Erfahrungen mit dem Projekt diesen Effekt bestätigen: "Das Bedürfnis, anderen eine Freude zu machen und etwas abzugeben, ist groß – aber an Weihnachten ist es besonders groß", bestätigt Christian Hartwig.

Christian Hartwig und Mika Behrendt laden die Geschenkpäckchen bei ihrem Lagerraum ins Auto, um sie zu den Einrichtungen zu bringen. | Bild: Wagner, Claudia

Weihnachten ist die Zeit des Konsums und des Schenkens – was löst das in uns aus?

Spenden sei auch eine Form des Konsums, erläutert der Sozialpsychologe. Ein Teil unseres Konsums ist lebensnotwendig, jener Konsum, der auf Weihnachtsmärkten stattfinde, zähle nicht dazu. Hier manifestiere sich unser Bedürfnis, dazu zu gehören.

"Geschenke dienen nicht immer einem langfristigen Zweck, sie haben eher den Sinn, die Zugehörigkeit zu zeigen, eine Aufmerksamkeit."

Allerdings sei das Bedürfnis nach einer Weile auch gesättigt, es sei also ganz normal, wenn wir nach einer Weile vom Geschenkekauf und Weihnachtsmarkt genug haben.

Wie sehen die Organisationen die Aktion?

Doris Wilke, Leiterin von Pro Familia in Konstanz, bestätigt den Effekt, den Maik Bieleke in der Theorie beschrieben hat.

"Als wir von dem Projekt der Facebook-Initiative erfuhren, haben wir gleich eine Liste von Klientinnen erstellt, die Interesse haben könnten", sagt sie. An sie werden die Geschenke nun weitergegeben. Längst nicht alle Klientinnen, die bei Pro Familia Rat suchen, seien bedürftig. Aber die meisten seien in einer schwierigen Situation. "Ich spüre oft, dass eine Klientin ein Signal braucht, wenn sie etwa vom Partner verlassen wurde oder einen Umzug mit vielen Engpässen erlebt hat".

Es gehe dann vielleicht weniger um das materielle Geschenk als um den Kontakt – "eben etwas für die Seele." Deshalb könne sie nur begrüßen, dass die Initiatoren erkannt hätten, dass es Armut und Bedürftige auch in einer so wohlhabenden Region wie unserer gebe.

Und wie geht es weiter?

Die Initiatoren sind von ihrem eigenen Erfolg selbst überrascht worden. Das motiviert sie. "Wir haben unterschätzt, welchen Bedarf es bei den Einrichtungen gibt", sagt Christian Hartwig. Und alle fünf Helfer können sich vorstellen, ihr Engagement fortzuführen – jetzt, da man sie bereits kennt und sie erste Erfahrungen gesammelt haben.

Eine Idee ist, etwas für Senioren zu organisieren. Dabei werde es eventuell darum gehen, sich Zeit zu nehmen, weniger, Sachspenden zu sammeln. Kontakt und Zugehörigkeit zu schaffen und anderen etwas Gutes zu tun, sei das ganze Jahr lang aktuell, finden sie. Auch, wenn es vielen Menschen an Weihnachten leichter fällt, an diesen Werten zu arbeiten.