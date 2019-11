Neulich, nach irgendeiner Ansage: „Papa, du darfst nicht über mich bestimmen.“ So. Jetzt stehen Sie da und wissen erst einmal nicht, was Sie antworten sollen. Jetzt will mir also meine drei-, fast vierjährige Tochter erzählen, wie ich mit ihr umzugehen habe? Dass ich nicht sagen darf, wie es zu diesem Zeitpunkt zu laufen hat? Du Knirps mit deinen knapp 1,10 Meter willst mich maßregeln? Ja, das tut sie. Und ich gewinne Gefallen daran. Weil sie ihren eigenen Kopf hat, weil sie Ziele hat und für diese kämpft.

„Nein, ich will auf den Spielplatz“

Das macht die Sache nicht einfacher. Im Gegenteil. Wenn ich sage, jetzt gehen wir dort hin; wenn ich morgens vor der Kita in Eile dränge, ziehe diese Hose bitte an; wenn ich möchte, dass Ida mich im Supermarkt in Ruhe einkaufen lässt, ich stattdessen aber höre: „Nein, ich will jetzt auf den Spielplatz und nicht in die Stadt; nein, ich will heute den Rock anziehen, weil Lisa auch immer einen Rock anhat; ich will, will, will die Kaugummis“, dann stehen die Zeichen auf Alarm. Dann fühlt sich der Hals immer dicker an, und ich möchte am liebsten explodieren. Mir Luft verschaffen. Ich bin hier der Bestimmer, weil ich erwachsen bin, du nicht!

Kinder, die wissen, was sie wollen, sind gesund

Doch nach fast vier Jahren als Vater habe ich auch in diesem Punkt dazu gelernt. Habe gerne einmal in Büchern der großen Kinderpsychologen wie Remo Largo und Jesper Juul gelesen. Und erinnere mich immer wieder gerne an die Worte von Idas Hebamme. Seid froh über die Kinder, die wissen, was sie wollen, weil sie dann mit gesundem Bewusstsein durchs Leben kommen. Dem stimme ich grundsätzlich zu. Solange die Rechnung aufgeht und die Kinder nicht zu kleinen Egomanen heranwachsen, bei jeder Gelegenheit ihre Ellenbogen ausfahren und ihr Umfeld tyrannisieren. In diesem Fall droht, dass aus kleinen Ärschen große werden, wie Hans-Otto Thomashoff seinen Erziehungsratgeber sinngemäß überschrieben hat.

„Wo führt denn das hin?“

Bevor jetzt die ersten Eltern nach Luft schnappen und sagen: „Wir sollen den Kindern wohl alles erlauben, wo führt das denn hin?“, entgegne ich: Nun ja, es geht nicht um alles. Aber oft genug beobachte ich an mir selbst, dass ich einfach Nein sage, weil ich wohl aus Prinzip Nein sagen muss. Weil ich ja der Erwachsene bin und der Bestimmer sein muss. Dann schaukelt sich das hoch. Tochter sauer, Vater auch, beide immer mehr, Geschrei, Tränen.

Ein Nein lohnt sich nicht immer

Da rentiert sich oft ein Schritt zurück, einmal durchschnaufen, und die Überlegung: Lohnt sich das Nein? Was ist schlimm daran, wenn sie heute den Rock in die Kita anzieht, wenn wir jetzt nicht gleich rechts gehen, wie ich es will, dafür links, wie Ida es will, danach aber gleich rechts und wieder rechts und am Ende gleich weit sind? Meiner Tochter bringt das ein positives Erlebnis. Sie darf teilhaben an Entscheidungen, vertritt diese dann auch, akzeptiert ebenso Konsequenzen, zumindest toleriert sie diese.

Aufpassen, wenn es gefährlich wird

Natürlich hat dieser wertschätzende Umgang auf Augenhöhe seine Grenzen. Wenn eine Dreijährige partout ohne Schwimmflügel in den Seerhein springen will, bleibt nichts anderes als: „Jetzt bestimme ich. Weil das, was du tun willst, gefährlich ist.“ Geschrei. Tränen. Eigener Kopf – den gilt es in solchen Fällen zu schützen.

