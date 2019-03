Konstanz-Dettingen vor 2 Stunden

Eine Dettinger Bürgerinitiative will ein "Betonendlager" an der Brunnenhalde verhindern. Dort will die Wobak 29 Wohneinheiten bauen. Was sind die Argumente?

Die Wobak will in Dettingen bauen – eine Initiative ist dagegen. Ihre Argumente reichen von Flächenversiegelung über Verkehrsprobleme und Mikroklima im Ort bis hin zu Vorwürfen, dass bei der Planung getrickst werde. Der Ortsvorsteher widerum wirft der Initiative Stimmungsmache vor. Was ist da los in Dettingen?