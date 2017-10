Konstanz Eine Auskunft aus dem Rathaus Konstanz: Wie viel darf sie kosten?

Bürger haben Anspruch auf Informationen von der Stadtverwaltung. Das ist durch ein Landesgesetz geregelt. Doch wer dafür welche Kosten trägt, ist politisch umstritten. Und OB Burchardt wittert Fragesteller, die aktiv würden "nur, um einen Stock in die Speichen zu schieben".

Freier Zugang zu Informationen heißt nicht kostenfreier Zugang zu Informationen. Und wenn die Stadtverwaltung wegen der Anfrage eines einzelnen Bürgers sich viel Arbeit machen, Akten kopieren, auf Datenschutz überprüfen und vielleicht besonders geschützte Angaben sogar schwärzen muss, soll das nicht die Allgemeinheit bezahlen, die vielleicht dieses Informationsinteresse gar nicht hat. So einfach ist das aus Sicht der Stadtverwaltung mit dem Landesinformationsfreiheitsgesetz und der städtischen Satzung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren. Ob auch der Gemeinderat sich dieser Lesart anschließt und einen Beschluss über neue Verwaltungsgebühren fasst, muss sich erst noch zeigen.

Denn vor der öffentlichen Debatte im Rat (heute, 16 Uhr, Ratssaal) hat das Thema schon den Haupt- und Finanzausschuss beschäftigt. Und dort waren die Mehrheiten denkbar knapp verteilt, aus mehreren Fraktionen wurde die Befürchtung laut, dass die Stadtverwaltung missliebige Anfragen durch hohe Gebühren abzublocken versuche. Tatsächlich sieht die von der Verwaltung vorgeschlagene Gebührensatzung vor, dass einfache Auskünfte zwar weiterhin kostenlos erteilt werden. Wenn er aber kompliziert wird, soll Anfrager 16,10 Euro pro Viertelstunde zahlen. Dass ein Stundensatz von 64,40 Euro gerechtfertigt sei, legt die Stadt in einer umfassenden Kalkulation dar.

Aus mehreren Fraktionen argumentierten Politiker, dass die Kosten keine abschreckende Wirkung haben dürften, darunter Günter Beyer-Köhler (Freie Grüne Liste) und Andreas Ellegast (CDU). Matthias Schäfer (Junges Forum) wollte wissen, ob Bürger künftig auch für einen Auftritt in der Bürgerfragestunde im Rahmen der Ratssitzung etwas bezahlen müssten, was die Verwaltung verneinte. Jürgen Faden (Freie Wähler) erinnerte dagegen an den "erheblichen Aufwand", den eine Anfrage im Sinne des neuen Landesgesetzes bereiten könne und schloss sich damit der Meinung der Rathaus-Chefjuristin Silvia Löhr an. Sie erklärte, dass die Stadtverwaltung nach festen Kriterien führe, die aber eine direkte Weitergabe aus Datenschutzgründen verböten.

OB Uli Burchardt erklärte im Haupt- und Finanzausschuss, bei der Frage der Informationsfreiheit sei entgegen einer Mehrheitsmeinung unter den Stadträten überhaupt nicht ausgemacht, wer der David und wer der Goliath sei. Damit widersprach er dem Bild vom rechtlosen Bürger und einer übermächtigen Verwaltung mit ihrer erdrosselnden Gebührenordnung. Er wisse von Fällen im Südwesten, in denen die Verwaltung durch Anfragen über "hunderte von Arbeitstagen" lahmgelegt worden sei. Sicher gebe es Bürger, denen es nur um Transparenz im Verwaltungshandeln gehe. Er glaube aber mit Blick auf Anfragesteller auch, dass es "sein kann, der macht das nur, um einen Stock in die Speichen zu schieben."