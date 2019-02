Roswitha Dammert ärgert sich. Sie wohnt in der Eisenbahnstraße und in der jüngsten Zeit bekommt sie immer mehr Ratten zu sehen, die am helllichten Tag auf der Straße laufen. Ein einzelnes Tier sieht ganz possierlich aus. Sobald sie in größerer Zahl auftritt, ist die Art allerdings äußerst unbeliebt. "Die sind ja auch noch zutraulich", drückt sie ihren Unwillen über die Nagetiere aus.

Die Wohnungsbesitzerin kennt das Ratten-Problem aus Karlsruhe

Roswitha Dammert wohnt noch nicht sehr lange in Konstanz, kennt das Problem aber aus ihrer vorigen Heimatstadt Karlsruhe. Ihr sei bewusst, dass es in jeder Stadt Ratten gebe. Wichtig sei aber, dass die Stadtverwaltung bereit sei, etwas gegen eine Überpopulation zu unternehmen.

Sie habe bei der Stadt angerufen, dort habe man sich aber als nicht zuständig bezeichnet. Stattdessen sei es Sache der Hausverwaltungen, sich darum zu kümmern.

Geschlossene Container für gelbe Säcke

Auch diese hat die Anwohnerin bereits kontaktiert. "Bei der Eigentümerversammlung haben wir angeregt, geschlossene Container für die gelben Säcke anzuschaffen", berichtet Dammert. Dies könne verhindern, dass sich die Ratten durch den offenen Müll angelockt fühlen. "Die Hausverwaltung wollte sich kümmern, aber bisher ist nichts passiert."

Nur die Eigentümerversammlung kann die Änderungen entscheiden

So will Stefan Ludwig, der die Hausverwaltung vertritt, das nicht stehen lassen. Im Nachbarhaus, Eisenbahnstraße 21, habe man solche Container angeschafft. Allerdings müsse man sie von den Stadtwerken mieten. Und da in die Container nur eine begrenzte Anzahl Säcke passen, müsse die Abholungsfrequenz verändert werden. "Auch das kostet", sagt Ludwig.

Entscheiden könne er das nicht, das sei Aufgabe der Wohnungseigentümer bei der nächsten Versammlung, die allerdings erst im nächsten Jahr stattfindet.

Stadtverwaltung plädiert für Rollcontainer und Schädlingsbekämpfung

Die Stadtverwaltung wiederum bestätigt, dass sich eine Anwohnerin im Januar gemeldet habe und auf das Ratten-Problem aufmerksam gemacht habe. Verantwortliche des Amts für Stadtplanung haben sich die Situation vor Ort angesehen und sehen ebenfalls ein Problem in der offenen Lagerung des Mülls. Bei einigen angrenzenden Häusern werde der Müll in den gelben Säcken offen gelagert. Üblicherweise sollten die gelben Säcke in einem Rollcontainer mit geschlossenem Service-Ablauf gelagert sein, damit Ratten nicht vom Geruch angelockt werden und die Tüten nicht mit dem Gebiss zerstören könnten.

Die Deutsche Bahn hat bereits reagiert

Außerdem habe das Amt für Stadtplanung die Deutsche Bahn aufgefordert, am Bahndamm gegen die Ratten vorzugehen. Die Schädlingsbekämpfer der Deutschen Bahn waren an den Gleisen bereits aktiv, so die Verwaltung. Wenn nun noch die Hausverwaltungen bei der Mülllagerung nachbesserten, könnten die Ratten am Bahndamm wirksam bekämpft werden.