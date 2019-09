In Wollmatingen ist am Sonntag, 15 September, Festtag, denn der Löschzug 7 der Feuerwehr Konstanz feiert sein 150-jähriges Jubiläum. Von 10 bis 17 Uhr gestalten die Feuerwehrleute gemeinsam mit Zugführer Heiko Auer ein facettenreiches Programm beim Gerätehaus in Wollmatingen in der Litzelstetter Straße 34, um die Leistungsfähigkeit der modernen Wehr anschaulich zu demonstrieren.