Konstanz Eindrücke aus dem fernen Afrika im Konstanzer Theater

Das Ensemble des Stadttheaters berichtet von einer Gastspielreise in Malawi. Auch fünf burundische Theatermacher sind derzeit in Konstanz zu Gast.

Stellen Sie sich vor, Sie befänden sich in einem Land, in dem es kaum ein Theaterhaus gibt, in dem ein beständiges Theaterensemble etwas Ungewöhnliches ist, indem es eigentlich unmöglich ist, mit einem Beruf in der Theaterbranche sein täglich Brot zu verdienen. Was in Deutschland undenkbar wäre, ist in Malawi und Burundi Realität. Die Einwohner Zentralafrikas besitzen oft kein Auto, um überhaupt zu Theatervorstellungen fahren zu können, geschweige denn die finanziellen Mittel, eine zugängliche passende Einrichtung zu bauen. Und dennoch existieren Theaterensembles, die sich einen Namen machen. Nanzikambe Arts in Malawi ist eines davon, es befindet sich in einer Kooperation mit dem Theater Konstanz. Auch mit anderen afrikanischen Ensembles pflege man engen Kontakt, und das schon seit mehreren Jahren, betont Dramaturgin Antonia Beermann im Pressegespräch.

Momentan befinden sich fünf burundische Theatermacher in Konstanz und sind Teil der Stücke „Die Farbe des Lachens” und „Nicht lustig”. Ersteres wird gezeigt in der Spiegelhalle, thematisiert den Schrecken der Komik, zweiteres tourt durch Klassenzimmer, zeigt Humor, der über Ländergrenzen hinausgeht. Beide sind Ergebnisse eines zwei Jahre langen Kooperationsprojektes mit Burundi. Intendant Christoph Nix und Antonia Beermann setzten sich diesen Sommer ins Flugzeug und gestalteten Workshops vor Ort aktiv mit, die später in die Stücke einfließen sollten.

Doch nicht nur Beermann und Nix hatten die Chance, den afrikanischen Kontinent zu erkunden, sondern auch ein ganzes Team des Theater Konstanz wurde diesen Sommer für ein anderes Projekt nach Afrika entsandt. Mit der Unterstützung des Auswärtigen Amtes und dem Konstanzer Verein Theater in Afrika erhielten mehrere Schauspieler sowie technische Begleiter, eine Regie-Assistenz und eine Dramaturgin vom Theater Konstanz diesen Sommer die Möglichkeit, auf eine Gastspielreise nach Malawi zu gehen und dort „Angst essen Seele auf” auf Englisch aufzuführen.

Das Team sei zwei Wochen lang durch Malawi getourt, mit teilweise bis zu acht Stunden Busfahrt seien die Städte Blantyre, Zomba und Lilongwe besucht und bespielt worden, erzählt Hauptdarstellerin Bettina Riebesel. Vor teilweise unüblichem Publikum wie Geflüchteten, Witwen und Gefängnisinsassen sei aufgeführt worden, vor Professoren, Studenten oder einfach Interessierten. Mit einer sich ständig ändernden Bühnensituation habe sich das Theater neuen Herausforderungen gestellt, sei aufgetreten in einer Universität oder einem Hotel. Man inszenierte „in Räumen, die eigentlich keine Theaterräume sind”, erklärte Beermann, zudem vor einem größeren Publikum als gewohnt. 700 Besucher hätten vor der Universität Schlange gestanden, „man hat sich gefühlt wie bei einem Konzert” erinnern sich die beiden Frauen.

Das Theater besuchte mit malawischen Kollegen auch ein Gefängnis. Die Insassen hatten als Empfang ein Stück vorbereitet, um das Team willkommen zu heißen. Ein Lied wurde gesungen, das das Leben im Gefängnis abzeichnete, wie die Menschen eingepfercht in einer stockdunklen Zelle am Boden sitzen, ohne Bett oder Toilette. „Wir können uns glücklich schätzen hier in Europa”, stellt Riebesel fest, als sie die Verhältnisse in Malawi beschreibt. Für sie sei die Reise eine wahre Herzensangelegenheit gewesen, auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort. Ein besonders schöner Moment sei gewesen, als man gemeinsam den Malawi-See besuchte und die schönen bunten Fische bewunderte, die viele der malawischen Theatermacher selbst noch nicht sehen konnten, da eine solche Reise für sie finanziell vorher nicht möglich gewesen sei. Diese Menschen werden nun aber im folgenden Jahr bei ihrer Arbeit finanziell unterstützt, wie das Stadttheater mitteilt, dank vielen Konstanzern, die bei der Aufführung von „Wilhelm Tell” an den Verein Theater in Afrika spendeten.

Doch welche Arbeit verrichten die Theatermacher in Afrika eigentlich? Mphundu Mjumira, Hauptdarsteller von „Angst essen Seele auf”, und seine Kollegen betreuen unter anderem Workshops. Beermann unterstützte die malawischen Kollegen, sie besuchte mit ihnen ein Flüchtlingscamp an der Grenze zu Mosambik. Zusammen mit Kriegsgeflüchteten erstellten sie Szenen, die Fremdsein, Rassismus, Flucht- und Alltagserfahrungen thematisierten. Die Theatermacher arbeiteten auch mit Witwen, die in Malawi Diskriminierung erfahren würden und ein leichtes Opfer seien, weil sich die Familie von ihnen nach Tod des Einkommenträgers meist abwende.

Bei der Frage, wie gut sich das Stadttheater denn mit den afrikanischen Gästen verstände, antwortete Beermann: „Der Unterschied zwischen mir und einer Bankmanagerin ist größer als der zwischen mir und der burundischen Theatermacherin Laura Sheilla Inangoma.” Denn eins sei klar: Theater verbindet.

Veranstaltungen

Sangala Malawi: Für weitere Eindrücke aus Afrika lädt das Stadttheater am 13. November um 19 Uhr ins Spiegelhalle Foyer, wo Bettina Riebesel und Kollegen an ihre Reise mit Bildern, Videos und einer Kostprobe der malawischen Nationalspeise erinnern. Der Eintritt ist frei.

Für weitere Eindrücke aus Afrika lädt das Stadttheater am 13. November um 19 Uhr ins Spiegelhalle Foyer, wo Bettina Riebesel und Kollegen an ihre Reise mit Bildern, Videos und einer Kostprobe der malawischen Nationalspeise erinnern. Der Eintritt ist frei. Die Farbe des Lachens: Die burundisch-deutsche Überschreibung von Eugène Labiches „Die Affäre Rue de Lourcine” in vier Sprachen. Das Stück läuft bis 21. November, Karten kosten 23 Euro, 19 Euro ermäßigt. Tickets gibt es an der Theaterkasse, der Tourist-Information, in den Ortsverwaltungen Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf und Litzelstetten.

Die burundisch-deutsche Überschreibung von Eugène Labiches „Die Affäre Rue de Lourcine” in vier Sprachen. Das Stück läuft bis 21. November, Karten kosten 23 Euro, 19 Euro ermäßigt. Tickets gibt es an der Theaterkasse, der Tourist-Information, in den Ortsverwaltungen Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf und Litzelstetten. Nicht lustig: Eine burundisch-deutsche Stückentwicklung, entstanden mit Hilfe von Schülern in drei Sprachen, die auf Anfrage durch Klassenzimmer tourt.

Der aktuelle Spielplan und Karten online unter www.theaterkonstanz.de