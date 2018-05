Vor dem Amtsgericht Konstanz ist ein Flüchtling aus Gambia zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Er hatte versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Der Angeklagte selbst stritt den Tatvorwurf bis zuletzt ab. Nun geht es um die Frage, ob und wann er abgeschoben wird.

Es ist ein hartes Urteil, das Richter Franz Klaiber und die beiden Schöffen am Ende der Verhandlung fällen. Vier Jahre Haft wegen sexueller Nötigung, ohne Bewährung. Der Angeklagte rührt sich nicht. Ein Justizbeamter legt ihm wieder die Handschellen an und führt ihn aus dem Großen Sitzungssaal des Amtsgerichts Konstanz. "Vier Jahre sind dringend notwendig und geboten für ein so schwerwiegendes Verbrechen", hatte Klaiber noch gesagt.

Ein Verbrechen, das sich Ende Juli 2017 in Konstanz ereignete. Es ist Weinfest auf dem Stephansplatz, tausende Menschen feiern dort – unter ihnen auch eine junge Frau, die an diesem Wochenende ihre Eltern besucht. Die 36-Jährige lebt nicht mehr in Konstanz, kennt sich aber noch gut aus und beschließt gegen 1 Uhr, in der lauen Sommernacht zu Fuß nach Hause zu gehen.

So schilderte die Frau die Tat vor Gericht

Ihr Heimweg führt über die Fahrradbrücke und den Herosé-Park. Auf dem Radweg kommt der jungen Frau ein Mann entgegen, er taxiert sie, das registriert sie noch, dann geht alles ganz schnell. Er wirft seinen Arm um sie, drückt ihr einen Kuss auf den Mund, hebt sie zur Seite.

Die junge Frau versteht erst gar nicht, was da gerade passiert. Auch für die Jugendlichen, die auf der Wiese nebenan feiern, erzählt sie später im Zeugenstand, muss es so ausgesehen haben, als treffe sich ein Paar und verschwinde im Dunkeln.

Weg vom Licht der Straßenlaternen zerrt der Mann sie in das Gebüsch, hält ihr den Mund zu, wirft sie auf den Boden, legt sich auf sie. "Das war der erste Moment, in dem ich realisiert habe: Da passiert was. Was passiert hier?" Der Mann liegt auf ihr, hält sie fest, "immer im Kontrollgriff", dann schiebt er sein Bein zwischen ihre.

"Ich hatte einfach nur Angst"

"Ich wusste, ich war körperlich völlig unterlegen", sagt die zierliche Frau im Zeugenstand. "Ich hatte einfach nur Angst." Angst, ihn zu provozieren. Aus dem Kontrollgriff könnte auch Gewalt werden. Er öffnet ihre Hose, nimmt ihre Hand und führt sie in Richtung seiner Hose. Als er seine Hand von ihrem Mund nimmt, reagiert sie, "mehr aus Instinkt als mit Verstand", sagt sie.

Sie lacht auf. Fragt auf Französisch und Englisch, ob er das wirklich machen wolle und dass sie das nicht will. In einem Buch, gibt sie später bei der Polizei zu Protokoll, habe sie einmal gelesen, dass man bei einem Angriff so reagieren soll. Eine Reaktion, die tatsächlich Wirkung zeigt. Der Angreifer ist irritiert, lässt kurz von ihr ab.

"Das war haarscharf"

Die junge Frau zieht ihre Beine von seinem Körper weg, steht auf und rennt. "Wie noch nie vorher in meinem Leben bin ich gerannt. Die Leute müssen sich auch gedacht haben: Was rennt die da wie von der Tarantel gestochen mit offener Hose durch die Gegend?", sagt die Frau im Zeugenstand. Am Zähringer Platz hält sie das erste Mal an.

"Das war auch ein Moment der Erleichterung. Ich dachte nur: Das war haarscharf." Wie sie nach Hause kam, die Haustüre aufschloss, die Kleidung auszog – an all das kann sie sich nicht mehr erinnern. Sie weiß nur: "Ich habe geschlafen wie ein Stein." Am nächsten Morgen fragen ihre Eltern, wie es auf dem Weinfest war. Erst nach und nach realisiert und erzählt sie, was nach dem Fest im Herosé-Park passiert ist. Dann fährt sie zur Polizei.

Seine DNA führt schließlich zur Festnahme

Die veröffentlicht kurze Zeit später einen Zeugenaufruf. Das war im Juli 2017. Fünf Monate später wird ihr Angreifer in einer Flüchtlingsunterkunft in Konstanz festgenommen. Er stammt aus Gambia, floh von dort nach eigenen Angaben vor seinem gewalttätigen Vater und der Armut und stellte im Mai 2015 einen Asylantrag in Deutschland, über den noch nicht entschieden sei.

20 Jahre alt sei er heute. Weder Staatsanwalt, noch Richter und die Jugendhilfe wollen das so wirklich glauben, nicht einmal der Pflichtverteidiger. Aber eine Zahnwurzelanalyse, wie sie beispielsweise im Mordfall von Freiburg gemacht wurde, ist teuer, zeitaufwendig und das Ergebnis höchstens eine Schätzung, keine echte Bestimmung, erklärt Richter Franz Klaiber später auf Anfrage. Also bleibt es bei den 20 Jahren, am Ende ist die Strafe höher, als sie vielleicht sogar im Erwachsenenstrafrecht gewesen wäre, erläutert Klaiber.

Der Mann wurde bereits wegen sexueller Belästigung angezeigt

Dass aber der Mann, der auf der Anklagebank sitzt, derjenige ist, der die junge Frau im Herosé-Park angegriffen hat, daran gibt es keinen Zweifel. Auf dem Träger-Shirt der 36-Jährigen wurden seine Sperma-Spuren gefunden. Dass diese zugeordnet werden konnten, ist einer anderen Frau zu verdanken, die Anzeige gegen den Mann erstattete.

Er hatte sie bei zufälligen Begegnungen in Konstanz immer wieder belästigt und bedrängt, ihr einmal einen Kuss auf die Wange gegeben und ihr an den Po gefasst. Strafrechtlich verfolgt wird ein solches Verhalten erst seit 2016, nach den Silvesterübergriffen in Köln. Punkt „i“ im Paragraf 184 des Strafgesetzbuches stellt seitdem sexuelle Belästigung durch Berühren unter Strafe.

"Ich fühle mich nicht mehr so frei"

Für die 36-jährige Frau, die nur knapp einer Vergewaltigung entgangen ist, hat sich seit dem Angriff etwas verändert. Sie hatte oft Flashbacks, erzählt sie, mitten in der Nacht schreckte sie mit hohem Puls aus dem Schlaf. "Da kam etwas aus dem Unterbewusstsein hoch." Eine Therapie habe sie nicht gemacht, aber eine Telefon-Hotline habe ihr in der akut schlimmen Phase geholfen.

"Dass so etwas passieren kann, dieses Gefühl ist jetzt in meinem Leben. Ich fühle mich nicht mehr so frei", sagt sie. Statt nach Partys nach Hause zu gehen, nehme sie nun das Taxi. Manchen Menschen begegne sie argwöhnischer. Auch nach dem, wie sie aussehen. "Obwohl das falsch ist."

Vor Gericht streitet der Angeklagte den Tatvorwurf ab

Die Einladung zum Strafverfahren habe sie überrascht, sagt sie. Noch einmal auszusagen, neben ihrem Angreifer zu sitzen, fiel ihr sichtlich schwer. Und dann musste sie auch noch vom Pflichtverteidiger des Angeklagten hören: "Mein Mandant hat uns etwas anderes erzählt als Sie." Er habe sie nicht angegriffen, behauptete der Angeklagte bis zum Schluss. Vielmehr habe sie ihn angesprochen und wollte Sex, was er ablehnte.

"Zu glauben, uns eine solche Geschichte erzählen zu müssen, beleidigt die Intelligenz von uns allen", fasste es Richter Franz Klaiber bei der Urteilsverkündung zusammen. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass es sich so zugetragen hat, wie die Geschädigte es erzählt hat", so Klaiber – zumal sie noch ergänzte, dass sie mit einer Frau zusammenlebe. Und es dementsprechend absurd sei, dass sie Interesse an Sex mit einem Mann habe.

Der Richter findet klare Worte bei der Urteilsverkündung

Eine eindeutige Beweislage, eine glaubwürdige Zeugin – nur der Angeklagte erzählte mit Hilfe einer Englisch-Dolmetscherin einen anderen Tathergang, verstrickte sich in Widersprüche und Wiederholungen. Als die 36-Jährige aussagt, was passiert ist, blickt er mit einem Lächeln auf sie. "Wir haben sehr wohl Ihren Blick von oben herab beobachtet", sagt Richter Franz Klaiber bei der Urteilsverkündung in scharfem Ton in Richtung des Angeklagten.

"Der ganze Tathergang zeigt, wie eng das war. Und die Folgen sind gravierend", so Klaiber. "Sie haben einer Frau, die den Menschen vertraut, die unbeschwert durch eine Stadt geht, diese Freiheit genommen. Und Ihr Verhalten zeigt, dass Sie das nicht die Bohne interessiert. Dass Sie auch nach fünf Monaten Untersuchungshaft keinen Zentimeter darüber nachgedacht haben. Mit ihrem Lächeln und der Gleichgültigkeit erniedrigen Sie die Geschädigte gerade nochmals."

Verurteilter Täter soll nun abgeschoben werden

Dementsprechend hart fiel das Urteil aus, das sogar die geforderte Strafe der Staatsanwaltschaft von drei Jahren und acht Monaten übertraf. Ob der Täter nun vier Jahre in Haft bleibt oder vorzeitig abgeschoben wird, darüber entscheidet das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Nach Paragraf 53 des Aufenthaltsgesetzes wird ein Ausländer aus Deutschland ausgewiesen, wenn er zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. Wird der nun verurteilte Flüchtling vorzeitig ausgewiesen, ist er in Gambia ein freier Mann.

Meist landen verurteilte Flüchtlinge aber in deutschen Gefängnissen, was der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) 2015 verteidigte. Es sei „rechtsstaatlich richtig, dass straffällig gewordene Asylbewerber vor deutschen Gerichten angeklagt werden, bei Verurteilung hier ihre Strafe absitzen und dann je nach Schwere der Strafe nach Möglichkeit abgeschoben werden. Sonst blieben sie ja vielleicht ganz straffrei", so de Mazière.