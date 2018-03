Konstanz Einbruchserie in ein Konstanzer Döner-Restaurant: "Warum trifft es immer wieder uns?"

In die Gaststätte der Familie Yildiz im Buhlenweg wurde mehrmals eingebrochen. Zudem wurden Automaten im Außenbereich geklaut und Fensterscheiben demoliert

Gökben Yildiz und ihr Mann Cagdas sind verzweifelt. "Wir haben doch niemandem etwas Böses getan", beteuern sie. "Wir haben keine Feinde. Wir wissen einfach nicht, warum es immer wieder uns trifft." Das Ehepaar ist selbstständig, seit 2013 gehört ihnen das Döner-Restaurant Star im Buhlenweg. Täglich nach Schulende ist die Gaststätte voll besetzt. Schüler aller Jahrgänge kommen sehr gerne hierher, das Restaurant hat einen sehr guten Ruf.

Seit August 2017 immer wieder Einbrüche

Im August 2017 Jahres wurde erstmals eingebrochen. Ende September nahm die Polizei einen Mann fest, nachdem er zuvor über ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam in eine Gaststätte in der Radolfzeller Straße eingedrungen war und dort mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen hatte. Der 22-Jährige steht im dringenden Verdacht, zwischen November 2016 bis zu seiner Festnahme für 30 Einbruchsdiebstähle oder Einbruchsversuche in Konstanz verantwortlich zu sein. Zu seinen Einbruchsobjekten dürften jedoch auch Büro-, Werkstatt- und Lageräume gehört haben, die er nach Bargeld durchsuchte. Insgesamt wurden rund 50 000 Euro erbeutet. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft eröffnete das Amtsgericht gegen den Tatverdächtigen noch am Festnahmetag Ende November einen Haftbefehl. Der 22-Jährige sitzt seither in U-Haft. Auch ins Restaurant der Familie Yildiz soll er eingebrochen sein.

Jüngste Einbrüche noch ungeklärt

In diesem Jahr wurde zweimal die große Fensterscheibe des Star zerbrochen, dazu zwei Spielzeugautomaten gestohlen. "Das ist noch ungeklärt", sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt. "Beamte des Polizeipostens Wollmatingen haben diese Sachverhalte noch in Bearbeitung." Die Automaten standen jeweils vor dem Laden und wurden vor Betriebsschluss in der Dunkelheit geklaut, bei den eigentlichen Einbrüchen hingegen wurde nichts entwendet. Die Schäden in Höhe von rund 7000 Euro wurden von der Versicherung übernommen. Die ständige Angst vor weiteren Einbrüchen jedoch bleibt.