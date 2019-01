Es ist wieder die Zeit im Jahr, in der Autofahrer morgens lieber ein paar Minuten mehr einplanen sollten – denn die Scheiben müssen zurzeit häufig wieder von einer dünnen Eisschicht befreit werden. Gerd Ganteför ist Physiker an der Universität Konstanz und erklärt, wie es dazu kommt und was der Bodenseenebel damit zu tun hat.

Warum frieren Autoscheiben über Nacht zu?

In der Luft ist immer auch Wasserdampf enthalten. „Wenn es nicht zu viel Wasserdampf ist, ist er unsichtbar“, sagt Ganteför. Der Physiker vergleicht das mit reinem Wasser und Salzwasser: Rein optisch sieht feuchte Luft genauso aus wie die trockene Luft. Die Zusammensetzung ist aber eine andere: „Wenn in der Luft sehr viel Feuchtigkeit gelöst ist, bilden sich Nebeltröpfchen.“

Kalte Luft kann grundsätzlich weniger Wasserdampf aufnehmen als warme Luft. Wenn also feuchte Luft abkühlt, bilden sich Nebeltröpfchen.

Und Luft kühlt unter anderem dann ab, wenn sie mit einer kalten Oberfläche in Berührung kommt. Dann kann sie die Feuchtigkeit nicht mehr länger speichern und gibt sie ab. An kalten Oberflächen wie Glas kondensieren dann außen Wassertropfen. „Auch unsere Atemluft ist feucht. Wenn wir eine kalte Fläche anhauchen, bildet sich ein Film von kleinen Wassertropfen“, erklärt Ganteför.

Autos, die in kalten Winternächten draußen geparkt sind, kühlen stark ab. Auch auf dem Fahrzeug kondensiert – wenn die Nachtluft feucht genug ist – ein Wasserfilm. Bei winterlichen Temperaturen unter null Grad wird aus dem Wasserfilm ein Eisfilm.

„Auf den Scheiben ist er besonders gut zu sehen, aber eigentlich ist alles Kalte mit einer dünnen Eisschicht überzogen“, so Ganteför. Die Ursache ist also feuchte Luft, die auf einen kalte Oberfläche trifft. „So wie wenn wir einen Spiegel anhauchen.“

Welchen Einfluss hat der Bodenseenebel auf die Eisbildung?

Es gibt am Bodensee im Winter so viel Nebel, weil die Luft feucht ist – wegen der Feuchtigkeit aus dem See und durch die Kälte. „Im Sommer ist die Feuchtigkeit auch da, aber nicht sichtbar“, sagt Ganteför. Wenn es im Winter Nebel gibt, bedeutet das, dass „die Luftfeuchtigkeit bei nahezu 100 Prozent liegt“.

Die sich abkühlende Luft versucht dann ihre Feuchtigkeit loszuwerden. Die Folge: Alle kalten Oberflächen werden feucht. Durch Nebel wird der Effekt also verstärkt. Denn alle Nebeltröpfchen, die eine kalte Oberfläche wie eine Autoscheibe treffen, bleiben dort kleben und bilden eine Eisschicht.

Wie können Autofahrer das Eis schnell entfernen?

„Es gibt allerhand Tricks, die aber nicht unbedingt umweltfreundlich sind“, so Ganteför. Dazu zählen zum Beispiel heisses Wasser, Salz oder das Wasser aus der Scheibenwaschanlage, das Frostschutzmittel enthält. „Man kann das Auto anmachen und warten, bis die Heizung die Scheiben von innen genug aufgewärmt hat“, erklärt Ganteför. Eine bessere Variante ist es aber, die Bildung von Eis vorab zu verhindern.

Wie lässt sich der Bildung von Eis vorbeugen?

Wer sein Auto vor dem Frost schützen will, der muss die Scheiben einfach nur vor dem Kontakt mit der feuchten kalten Luft schützen. Eine Abdeckplane beispielsweise verhindert, dass die feuchte Nebelluft die kalten Glascheiben erreichen kann – das Wasser kann nicht auf der Scheibe kondensieren, und es gibt kein Eis.

Wer die Möglichkeit hat, sollte sein Auto über Nacht in einer Garage abstellen – sie bietet doppelten Schutz: „Dort ist es wärmer und die feuchte Nachtluft kann schlecht eindringen“, so Ganteför.