von Tina Prause und Lukas Reinhardt

Jetzt steht es fest: Der katholische Pfarrer Marcus Maria Gut tritt ab Herbst die Nachfolge von Seelsorger Michael Hipp an. Damit hat die derzeit führungslose katholische Kirchengemeinde Wollmatingen-Allensbach ab Herbst wieder ein geistliches Oberhaupt.

Hipp hatte Anfang März dieses Jahres verkündet, die Seelsorgeeinheit wegen „unterschiedlicher Auffassungen“ über den Dienst eines Pfarrers verlassen zu wollen. Über die tatsächlichen Gründe dieser Trennung gab es in der Vergangenheit jedoch immer wieder Spekulationen, darunter auch mögliche finanzielle Unstimmigkeiten aus seiner Zeit als Pfarrer der Gemeinde Bonndorf im Schwarzwald.

Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft.

Konstanz Warum muss Pfarrer Hipp die Kirchengemeinde Konstanz-Allensbach wirklich verlassen? Eine klare Antwort darauf ist erstaunlich schwer zu finden Das könnte Sie auch interessieren

Wer ist der neue Pfarrer, der vom Hochrhein an den Bodensee kommt?

Mit dem 52-jährigen Marcus Maria Gut soll nun wieder Ruhe in die Kirchengemeinde am Bodensee einkehren. Seit 2007 leitet der 52-Jährige die Seelsorgeeinheit Küssaberg-Hohentengen am Hochrhein. Die Seelsorgeeinheit St. Christophorus war seine erste „eigene Gemeinde“ als Pfarrer, sagt Gut. Erst im Alter von 35 Jahren, am 12. Mai 2002, wurde er zum Priester geweiht. Der Grund: Zuvor war er einen weltlichen Umweg gegangen.

Erst nach der Banklehre folgte das Studium der Theologie

Doch bereits als Jugendlicher sang Gut bei den Rottweiler Münstersängerknaben und war außerdem Ministrant. Später machte er als jüngstes von vier Kindern nach seinem Abitur zunächst eine Ausbildung als Bankkaufmann. Das Interesse an der Kirche war jedoch weiterhin ungebrochen.

Mit dem Ende der Banklehre merkte Marcus Maria Gut schnell: „Das ist nicht meins“, und überlegte einige Zeit, wie es weitergehen sollte. Neben einem Studium der Theologie zog er auch Biologie in Betracht. Die finale Entscheidung sei während einer stillen Arbeitsphase an einem Advent-Wochenende, das er mit der Kirche verbrachte, „wie aus dem Nichts gekommen und es ließ mich nicht mehr los“, schildert er.

Der Wechsel der Seelsorgeeinheit bedeutet für ihn frischen Wind

„Es ist üblich, sich nach zehn bis 15 Jahren neu zu orientieren“, erklärt der Pfarrer seinen Schritt. Das sei, auch wenn nicht immer gleich sichtbar, für beide Seiten eine Chance für frischen Wind und eine Weiterentwicklung.