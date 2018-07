Es war ein Sonntag mit Wehmut und Hoffnung, mit Begegnung und Abschied: Einen ganzen Tag lang haben Tausende Konstanzer im Stadtgarten gefeiert, gebetet, gelernt und frenetisch geklatscht. Das Adieu war zweifach: Mit ihrem traditionellen Sommerkonzert verabschiedete sich die Philharmonie nicht nur für die Sommerpause vom Publikum, sondern auch von ihrem Intendanten Beat Fehlmann.

Die Südwestdeutsche Philharmonie und Gastmusiker spielen unter der Leitung von Dirigent Markus Huber | Bild: Rau, Jörg-Peter

Das weitere Programm galt dem Finale des Konziljubiläums. Nach mehr als vier Jahren voller Veranstaltungen hatten Chef-Organisatorin Ruth Bader und ihr Team nochmals einen Querschnitt aus den bisherigen Angeboten zusammengestellt und zeigten, wie viele Facetten das Konziljubiläum hatte.

OB Uli Burchardt, der zuvor gegen Konstanzer Kinder in einem Quiz rund um das Konzil angetreten war, zog eine positive Bilanz. Ein Anliegen sei gewesen, Konstanz als Ort der friedlichen Verständigung neu auf die Landkarte zu bringen. Nachdem es zum Start des Jubiläums 2014 noch wenig Sorgen um Europa gegeben habe, sei dies 2018 ganz anders, sagte Burchardt. Sein Wunsch lautete, dass vom Koziljubiläum auch eine Botschaft für den Frieden ausgehe.

Ein großes Dankeschön: Konziljubiläum-Cheforganisatorin Ruth Bader erhält von Oberbürgermeister Uli Burchardt verdienten Beifall. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Das lösten die letzten Minuten sinnfällig ein: Immer noch mehrere hundert Gäste beteiligten sich unter den Regendächern an einem multireligiösen Friedensgebet. Christen verschiedener Konfessionen, Juden, Muslime und Buddhisten beteten auf ihre Weise für ein friedvolles Zusammenleben, bevor alle zusammen "We Shall Overcome" sangen.

Besinnlicher Abschluss: Beim multireligiösen Friedensgebet beten Mitglieder der evangelischen und katholischen Gemeinden gemeinsam, hier in Gebärdensprache mit Pfarrerin Christine Holtzhausen. Auch Juden, Muslime und Buddhisten beteiligen sich mit Botschaften. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Am Nachmittag hatten Forscher in originellen Kurzvorträgen auch den wissenschaftlichen Aspekt des Konziljubiläums unterstrichen. Weit über 1000 Besucher beteiligten sich am Gondelehafen bei der Kundgebung der Bewegung Pulse Of Europe und sangen für den Frieden und gegen Nationalismus und Abschottung.

Stark auch der Besuch bei der Kundgebung Pulse Of Europe | Bild: Rau, Jörg-Peter

Obwohl er eigentlich keine offizielle Verabschiedung gewünscht hatte, wurde Philharmonie-Intendant Beat Fehlmann nach dem Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie und Gastmusikern von Kulturbürgermeister Andreas Osner gewürdigt. Fehlmann habe die Philharmonie tief in den Herzen der Konstanzer verankert und das Orchester von einer Krise in eine beispiellose Blüte geführt, sagte Osner am Sonntagmittag vor rund 3500 Zuhörern und wünschte ihm, unter Bezug auf die gespielte Dvorak-Sinfonie, einen guten Start in eine neue Welt.

