Konstanz Ein ergreifender Abend mit Alina Pogostkina und Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen in aufsehenerregender Aufführung in der Konstanzer Lutherkirche.

Der Rotary-Club Konstanz-Rheintor rief zum Benefizkonzert in die Lutherkirche – und sie war voll besetzt, gab es doch mindestens drei Anlässe, diesem Konzert mit Spannung, Dankbarkeit und Freude zu lauschen: Die Spendensammlung für lokale und weltweite Hilfsprojekte, ein großes Werk von Johann Sebastian Bach und ein Streichtrio erlesener Qualität. Zugegeben: Bachs „Goldberg-Variationen“ gehören nicht zu seinen bekanntesten monothematischen Variationswerken wie etwa „Die Kunst der Fuge“ oder das „Musikalische Opfer“. Komponiert für zweimanualiges Cembalo, sind sie ein Stück Hausmusik. Doch der – von der Musikforschung allerdings bezweifelte – Kompositionsanlass lässt schmunzeln: Ein Freund und Gönner Bachs habe das Werk gegen schlaflose Nächte bestellt – was zweierlei bedeuten mag: Schlaflosigkeit mit guter Musik besser auszufüllen oder dank ihres gewünschten sanften und munteren Charakters besser einzuschlafen.

In der voll besetzten Lutherkirche erklang die Transkription für Streichtrio mit drei Künstlern internationalen Eliteformats, die für eine aufsehenerregende Darstellung dieser Aria mit 30 Variationen sorgten: Die Geigerin Alina Pogostkina, weltweit verpflichtete Konzert- und Kammermusikerin, mit unerschöpflicher Gestaltungskraft auf ihrer Stradivari-Violine spielend; Nimrod Guez, vielseitiger Kammermusiker, in alter Musik wie im Jazz zuhause, als virtuoser Bratscher hier der Violine gleichgestellt; Danjulo Ishizaka, ARD- und Echo-Preis-träger, mitwirkend in berühmten Orchestern, hier als ganz subtil agierender Musiker auf dem Stradivari-Cello.

„Aufhorchen und Aufsehen“ gehörten zusammen, als der fundamentale Unter-schied zwischen Cembalo- und Streicherklang hör- und sichtbar wurde: Das Trio korrespondierte lupengenau in allen Facetten, die diese Instrumente ermöglichen: Wie es kleinräumigste Lautstärke-, Bogendruck-, Artikulations- und Temposchwankungen musikalisch abgesprochen hatte – es faszinierte und überzeugte in jedem Satz.

Da verströmte weich hingehauchter Adagiosatz tatsächlich schlummernahes Flair; da kamen bei chromatischen Auf- und Abgängen Trauergedanken hoch; da erregten und wühlten rasante, ja stampfende Triolen-Passagen auf; da folgte man gespannt, wie sich Kanon-Motive weiterentwickelten: Das „duale“ Bach-Hören konnte anstrengen und entspannen: Wie ein und dasselbe Bass-Thema allen Variationen zugrunde liegt (Chaconne-Prinzip); wie die Oberstimmen kontrapunktisch drüberweg laufen; wie zugleich das liedhafte Arien-Thema eingearbeitet ist; wie es wirkt, wenn die Grundtonart G-Dur nach Moll abgewandelt wird. Bach wäre nicht der einsame Gipfel der Kontrapunktik, hätte er nicht seine Themen auch noch in Fugen einander nachlaufen lassen. Und er setzt in den Goldberg-Variationen noch einen drauf: Jede dritte Variation entwirft er als Kanon zweier oder aller drei Stimmen, und das in beinahe übertriebener Lehrmeisterei: Die Einsätze der zweiten Stimme beginnen im Einklang mit der ersten (meist die Violine nach der Viola); in den folgenden Variationen dann jedesmal einen Ton höher bis über die Oktave hinaus. Das „Duale“: Die komponierte Perfektion dominierte nicht den Wohlklang, den man eine ganze Stunde lang auch „einfach so“ genießen konnte, denn Bach komponierte ja ein Stück Unterhaltungsmusik, seelische Empfindungen, Tanz, Witz, Quodlibet (Volksliedchen) und Temperament inbegriffen.

Einer der schönsten Konzertmomente war, wie das Trio nach 30 kräftezehrenden Variationen das Werk mit der Anfangsarie in statischem Adagio ergreifend zur Ruhe brachte. Ergriffen auch die Zuhörer im langen Beifall, anerkennend, dass eine Zugabe der Atmosphäre dieses besonderen Konzerts nicht gedient hätte.

