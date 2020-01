Zwischen Mai und August des vergangenen Jahres war die Ampelanlage der Kreuzung Radolfzeller Straße/Landstraße 221 am Ortsende von Wollmatingen immer wieder mal defekt. Zuweilen ging es zu wie im Wilden Westen – wer zuerst zur Kreuzung kam, nahm sich die Vorfahrt.

Ampel kaputt – und schon krachte es

Schnell passierte ein schwerer Unfall, bei dem eine 49-jährige Frau, die aus Richtung Dettingen kam und eigentlich Vorfahrt gehabt hätte, schwer verletzt wurde. Ein 25-jähriger Fahrer überquerte laut der damaligen Polizeimeldung aus Wollmatingen kommend die Kreuzung und stieß mit der Frau zusammen. Mehrere Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen.

50? 70? Ein Schelm, der einen Schildbürgerstreich dahinter vermutet. | Bild: Oliver Hanser

Das Landratsamt stellte schließlich Schilder auf, die die Autofahrer aufforderten, ihre Geschwindigkeit zunächst auf 70, dann auf 50 und kurz vor der Kreuzung auf 30 Stundenkilometer zu drosseln. 70, 50, 30 – im Fachjargon heißt das Geschwindigkeitstrichter. Sinnvoll und nachvollziehbar. Bereits im September, die Ampel funktionierte längst wieder, wunderten sich die Menschen, dass die Hinweise noch immer standen.

Und da stehen sie heute noch...

Mittlerweile ist fast ein halbes Jahr vergangen – und nach wie vor werden Autofahrer auf die beschränkte Geschwindigkeit hingewiesen. Immerhin: Die Schilder mit der 30 sind zwar weg, doch die mit der 50 und der 70 halten sich hartnäckig. „Aus Sicherheitsgründen haben wir sie stehen gelassen“, erklärt Marlene Pellhammer, die neue Pressesprecherin im Landratsamt Konstanz. Sollte die Ampelanlage doch wieder ausfallen, wäre die Beschilderung schon da.

Von Dettingen kommenden fordert dieses temporäre Schuld die Autofahrer auf, maximal 50 Stundenkilometer zu fahren. Nur: Es hält sich kaum jemand daran. | Bild: Oliver Hanser

Nur: Die Autofahrer halten sich mitnichten an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Hier fährt jeder schneller als 50 Stundenkilometer, wenn es der Verkehrsfluss zulässt. Was jeder Fahrer jedoch unbedingt wissen sollte: Auch wenn die Beschilderung wegen der defekten Ampel temporär aufgestellt wurde und diese nun längst wieder funktioniert, sind die Geschwindigkeitsbeschränkungen für jeden Verkehrsteilnehmer verpflichtend. Wer hier zu schnell fährt und dabei erwischt wird, wird zur Kasse gebeten.

„Hier wird nicht geblitzt“

„Es ist aber nicht geplant, an dieser Stelle zu blitzen“, sagt Marlene Pellhammer. Außerdem, so kündigt sie auf SÜDKURIER-Nachfrage an, „wird die Beschilderung in den kommenden Tagen abgebaut“. Zumindest bis zum nächsten Defekt der Ampelanlage.