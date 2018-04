vor 1 Stunde Sandra Pfanner Konstanz Ein bald 92-Jähriger war wohl das letzte Mal zu Besuch in Konstanz. Und hatte ein ganz besonderes Erlebnis im Herosé-Park

"In den den letzten sonnigen Tagen war ich erneut in ihrer großartigen Stadt", schreibt Werner Fischer via Postkarte an den SÜDKURIER. Und wie hat sich Konstanz von ihm verabschiedet? Ein paar Studenten im Herosé-Park luden ihn ein, sich dazuzusetzen – wohl ohne zu wissen, welche Bedeutung diese schöne Geste für den bald 92-Jährigen hat, der an Krebs erkrankt ist.