Der Unfall soll sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. Januar, zugetragen haben. Das Auto, mit dem der 25-Jährige unterwegs war, gehörte ihm nicht, es sei Eigentum eines Familienangehörigen, das der Fahrer missbräuchlich benutzte, wie Herbert Storz, Pressesprecher des Polizeireviers, berichtet.

Autofahrer streift Taxi, fährt weiter und ignoriert rote Ampeln

Der Fahrer sei unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Als der 25-Jährige losfuhr, habe er zunächst ein stehendes Taxi gestreift. Er habe sich nicht weiter um den Unfallschaden gekümmert, sondern fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Petershausen in die Mainaustraße. Zwei rote Ampeln habe er ignoriert. Dies habe später der Taxifahrer berichtet, der dem Unfallflüchtigen folgte und den späteren Unfall beobachtete, erläutert Herbert Storz.

Drei Fußgänger wären beinahe erfasst worden

An einem Zebrastreifen zwischen Rheinbrücke und Säntisstraße standen drei Fußgänger. Sie seien beinahe von dem schnell fahrenden Auto erfasst worden und konnten dies offenbar nur durch einen Sprung beiseite verhindern.

Auto prallt gegen einen Pfeiler

Das schwarze Fahrzeug prallte schließlich an der Säntisstraße gegen einen Steinpfeiler. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten daraufhin zu Fuß. In der Luisenstraße sei der 25-Jährige dann festgenommen worden, so der Polizeibericht. Er sei alkoholisiert gewesen und besitze keinen Führerschein. Der Beifahrer sei geflüchtet.

An dem gestohlenen Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, er habe einen Blutalkoholwert von mindestens 1,0 Promille gehabt, so Storz. Der genaue Wert werde erst in wenigen Tagen vom Labor gemeldet werden.

Aufruf an Zeugen, sich zu melden

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden, Telefon (07531) 995-0. Der Aufruf richte sich vor allem an die drei Fußgänger, die gefährdet wurden. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, mehrmaliger Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, zweimaligen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Fahrens ohne Führerschein. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es in diesem Fall zu einer Gerichtsverhandlung komme, so Herbert Storz.