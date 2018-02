Konstanz Ein Weg aus dem Pflegenotstand? Konstanzer Experten beurteilen Roboter positiv

Der Altenhilfeverein blickt in die Zukunft: Das Institut für Künstliche Intelligenz in Weingarten arbeitet schon jetzt mit Robotern, die Menschen mit Behinderung unterstützen. Jetzt kommt Projektleiter Wolfgang Ertel zu einem Vortrag nach Konstanz.

„Guten Tag ich bin Marvin, ich bin ein Service-Roboter.“ Was sich hier vorstellt, ist eine Maschine auf Rädern, die den Prototyp dessen darstellt, was über kurz oder lang auf den Markt kommen und unseren Alltag revolutionieren soll. Marvin ist ein Forschungsobjekt am Institut für Künstliche Intelligenz der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Um den sprechenden Roboter kennen zu lernen, trafen sich jetzt Mitglieder des Altenhilfevereins und des Stadtseniorenrats Konstanz dort mit Institutsleiter Wolfgang Ertel. Was er über die Arbeit an intelligenten Maschinen und Robotern zu sagen hatte, ließ die Teilnehmer staunen, zerstreute am Ende aber auch viele der vorhandenen Bedenken über den Einsatz von Robotern in der Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen.

Wie Maschinen unangenehme Arbeiten übernehmen können

Noch vor fünf Jahren habe die Welt nicht viel zum Thema Künstliche Intelligenz wissen wollen, berichtete Ertel, der sich seit 30 Jahren damit beschäftigt. Seit einiger Zeit jedoch ist das anders. Milliardenbeträge werden in den USA und in China investiert um die Forschung voranzutreiben. Das besondere an Marvin wie an anderen intelligenten Robotern: Sie sind lernfähig. Und das wird nach Ertels Überzeugung eine Revolution auslösen. Auch in der Pflege. „Unangenehme Arbeiten, Hol- und Bringdienste können von Robotern übernommen werden und führen zu einem Gewinn an Lebensqualität.“

Der Experte sagt: In wenigen Jahren ist Roboter-Unterstützung Alltag

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde Marvin bereits auf seine Eignung zur Unterstützung und Assistenz körperlich behinderter Menschen getestet. „Am Ende wollte die Testgruppe Marvin gar nicht mehr hergeben“, so Wolfgang Ertel. Egal ob etwas zu Boden gefallen ist, das der Mensch nicht selbst aufheben kann, ob eine Flasche geöffnet werden soll, oder etwas aus dem Regal benötigt wird, das für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar ist: hier ist Marvin in seinem Element. Mehr als sieben Jahre werden nach Ansicht des Professors nicht verstreichen, bis die Robotik in die Pflege Einzug gehalten hat.

Konstanzer Senioren-Vertreter finden die Idee spannend

Luise Mitsch, die Vorsitzende des Altenhilfevereins Konstanz, kann sich den Einsatz von Service-Robotern in Pflegeeinrichtungen gut vorstellen. „Ich glaube, dass wir sie brauchen werden“, sagt sie. „Wir haben derzeit viele offene Stellen für Altenpfleger und keinen einzigen Bewerber.“ Auch der Vorsitzende des Stadtseniorenrates, Hans-Peter Klauda, zeigte sich beeindruckt. „Mich interessiert, dass Pflegebedürftige vermutlich länger in der häuslichen Umgebung bleiben können, wenn sie einen Marvin an der Seite haben.“

Am Dienstag gibt es Informationen aus erster Hand

Mehr über Marvin und die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist am Dienstag, 6. Februar zu erfahren. Professor Wolfgang Ertel spricht auf Einladung des Altenhilfevereins im Seniorenzentrum Bildung und Kultur, Obere Laube 38, Konstanz ab 19 Uhr über „Lernfähige Maschinen und Roboter für eine nachhaltige Zukunft“. Der Eintritt ist frei.