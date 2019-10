Konstanz vor 6 Stunden

Ein Unbekannter wollte am Samstag den Kiosk am Lutherplatz überfallen. Ein Mitarbeiter berichtet, wie er den Raubversuch erlebt hat

Drei Minuten Angst ums eigene Leben – das kann sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Harald Raddatz, 79 Jahre, der am Kiosk am Lutherplatz arbeitet, ist von dem Tatverdächtigen bedroht worden und hat ihn schließlich in die Flucht geschlagen.