Konstanz vor 7 Stunden

Ein Unbekannter bedroht einen Kioskverkäufer mit dem Messer und fordert die Herausgabe von Geld

Der unbekannte Täter habe dem Mitarbeiter des Kiosks an der Laube ein Messer vorgehalten. Er habe den Verkäufer dann in den Verkaufsraum gedrängt und versucht, die Kassenschublade mit dem Messer zu öffnen, so die Meldung der Polizei.