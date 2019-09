Die Kuh hat wunderschöne Augen, ihre Wimpern sind eine wahre Pracht. Der charmanten Ausstrahlung kann sich niemand entziehen, auch nicht Kinderfest-Projektleiterin Sina Gogler von der veranstaltenden Marketing und Tourismus Konstanz (MTK) GmbH.

Sie freut sich, dass sich viele Mädchen und Jungen bereits im Vorfeld des 18. Kinderfestes Konstanz-Kreuzlingen, das am Samstag, 7. September, in Medienpartnerschaft mit dem SÜDKURIER im Stadtgarten stattfindet, an der Bastelaktion beteiligt haben. Warum in diesem Jahr Kühe gebastelt werden, hat zwei Gründe: „Wir haben das Jahr der Natur, und da steht das Kinderfest unter dem Motto ,Natürlich Konstanz‚“, erläutert Sina Gogler.

Das Wichtigste auf einen Blick Das Fest Das Kinderfest Konstanz-Kreuzlingen findet am Samstag, 7. September, von 11 bis 17 Uhr im Konstanzer Stadtgarten statt. 62 Vereine, Organisationen und Firmen präsentieren ein ansprechendes und vor allem kostenfreies Aktionsprogramm für Mädchen und Jungen. Auf der Bühne präsentieren Kinder und Jugendliche zusätzlich Darbietungen. Das Programm 11.50 Uhr: Jazz und Rockschule Konstanz

12 Uhr: Begrüßung

12.10 Uhr: Tanzschule Robinson Kreuzlingen

12.25 Uhr: Akrobatik-Clowns Alex und Joschi vom Europa-Park

13 Uhr: Wasserskishow des DSMC vor dem Stadtgartenufer

14 Uhr: Tanzform Konstanz

14.15 Uhr: Tevote Tanz College

14.30 Uhr: Tanzschule La Danse

14.45 Uhr: 2k Training e.V.

15 Uhr: Tanzwerk Konstanz

15.15 Uhr: Musikschule Konstanz

15.30 Uhr: Tanzschule Dance4you

15.45 Uhr: 2k Training e.V.

16 Uhr: Akrobatik-Clowns Alex und Joschi vom Europa-Park

17.30 Uhr: Entenrennen von Lions-Club, Leo Club und Wirtschaftsjunioren Hegau-Bodensee zwischen Stadtgarten und Inselhotel

Preise für besondere Kreativität

Auch während des Kinderfestes können Kühe gebastelt werden. Die fertig bemalten Papierfiguren können bis zum 13. September bei der MTK abgegeben werden. „Wer sich nicht von seiner Kuh trennen möchte, kann uns auch ein Foto von der Kuh im Grünen mailen“, erläutert Sina Gogler.

Unter den Einsendern werden interessante Preise verlost. Aber die jungen Kreativen sollten keinesfalls vergessen, ihre Adresse und Telefonnummer auf den Kuhbauch zu schreiben, erinnert die Projektleiterin.

Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe. Trotzdem wünschen sich Sina Gogler und Tobias Stoiber von der MTK, dass die Mädchen und Jungen im Rahmen vom Kinderfest ganz viele Kühe basteln und am Wettbewerb teilnehmen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Eine Vielzahl an verschiedensten Mitmachaktionen für Kinder

Insgesamt 62 Vereine, Organisationen und Firmen beteiligen sich aktiv am Kinderfest und präsentieren kostenlose Mitmach-Aktionen. „Erstmals mit dabei ist die Gesellschaft für Natur und Kultur“, freut sich Sina Gogler. Der Verein werde ein Tastkino präsentieren und zum Getreide-Raten einladen. „Das ist auch für Erwachsene interessant“, stellt Sina Gogler fest. „Bei diesem Thema habe auch ich noch Verbesserungspotenzial.“

Der Angelsportverein komme mit einem Riesenaquarium und einem Fischmobil und werde damit ebenfalls zur Wissenserweiterung beitragen. Haarefärben sei auch ganz ohne Chemie möglich, denn „mit bunter, natürlicher Haarkreide kann man Strähnen ins Haar malen“, kommt Sina Gogler auf eine weitere Aktion zu sprechen.

Sie selbst ist schon ganz gespannt auf das lebensgroße Maskottchen Konstantin, das mit lauter Bio-Ballons geschmückt sein wird. „Das wird sicherlich niedlich aussehen. Mit ihm mache ich auf jeden Fall auch ein Selfie“, stellt die junge Frau fest.

Aus Alt macht Neu: Hier entstehen aus Tetrapacks Futterhäuser für Vögel

Dem Upcycling hat sich das MTK-Team verschrieben. An ihrem Stand basteln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Kindern aus alten Tetrapacks Futterhäuschen für Vögel und Blumentöpfe, die auch gleich bepflanzt werden. Der Verein Gärtnern für alle bietet ebenfalls wieder eine Pflanzaktion. „Wir haben keinen grünen Daumen, aber die Pflanze vom letzten Kinderfest wird gehegt und gepflegt“, berichtet Tobias Stoiber, Kollege von Sina Gogler und stolzer Vater zweier Mädchen. „Die beiden sind ganz begeistert und finden immer Aktionen, die ihnen Spaß machen. Die Rollenrutsche ist für die beiden immer das Highlight, denn so etwas gibt es wirklich nicht überall“, so Stoiber.

Der Reitclub Konstanz veranstaltet Ponyreiten auf dem Stadtgartenareal. Polizei und Kreisverkehrswacht laden zu einer Fahrt im Fahrradsimulator ein. Und nach den Fahrradhelmdemonstrationen mit einer Melone wird sicherlich niemand mehr auf seinen Fahrradhelm verzichten wollen.

Neben einem facettenreichen Mitmachprogramm sorgt auch das Bühnenprogramm (hier eine Vorführung des Konstanzer Tevote Tanz-College) beim Konstanzer Kinderfest für Kurzweil. | Bild: Scherrer, Aurelia

Ein Konzept, das sich in den vergangenen Jahren bewährt hat

Am Konzept der vergangenen Auflagen hält die MTK ganz ohne großartige Veränderungen fest, denn „das Kinderfest bietet für jeden etwas“, so Stoiber, der aus eigener Erfahrung erläutert: „Für die Eltern ist es ein sehr entspannter Tag, denn die Kinder sind auf dem großen Spielplatz beschäftigt. Die Vereine können sich präsentieren und mittels interessanter Mitmachaktionen den Nachwuchs für die aktive Teilnahme im Verein begeistern.“

Stoiber selbst ist bei den Maltesern aktiv und kann bestätigen: „Immer wieder einmal bekommen wir durch das Kinderfest neue Mitglieder für die Jugendgruppe. Die bleiben dann oftmals bei uns hängen“, so Tobias Stoiber, der auf zwei Aktionen der Sportfreunde Konstanz hinweist.

Zum einen seien diese mit einer Wasserbar präsent und würden kostenlos an die Kinderfestteilnehmer Wasser ausschenken. Zum anderen betreuen die Sportfreunde einen Würstchenstand. „Das Motto lautet: „Essen für einen guten Zweck“, denn der Erlös kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Landkreis Konstanz zu Gute.

Auf dem Flohmarkt kann gestöbert und verkauft werden

Der kostenfreie Kinderflohmarkt, der von 11 bis 17 Uhr parallel zu den Bahngleisen stattfindet, ist unverzichtbarer Baustein beim Kinderfest, ebenso wie die Ausgabe der Kinderfundarmbänder, die am Eingangstorbogen sowie am MTK-Stand erhältlich sind. Auf diesen wird der Name des Kindes sowie die Handynummer der Eltern notiert, so dass, falls bei den vielen Besuchern ein Kind außer Sichtweite gerät, die Familie rasch wieder zusammengeführt werden kann.

Das System hat sich bewährt und die Nachfrage nach den Bändeln ist groß, stellt Sina Gogler fest. Manche Eltern fragten in der Vergangenheit bereits nach, ob sie noch einen zweiten Satz bekommen könnten. So auch Tobias Stoiber, denn: „Die Armbänder sind super praktisch bei allen Anlässen.“