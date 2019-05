Rund 60 Bürger haben sich über die Zukunft von Stadelhofen die Köpfe heiß diskutiert und stapelweise Bögen mit ihren Vorschlägen ausgefüllt. Zu den wichtigsten Forderungen gehören: den Verkehr noch besser aus den Wohnstraßen zu halten, den Bodanplatz und andere Plätze weiter zu entwickeln, das Stadtviertel nur so sanft zu modernisieren, dass die Struktur der Läden und der Bewohner erhalten bleibt.

Konstanz Fotos damals uns heute: Wo sich der Konstanzer Stadtteil Stadelhofen in den vergangenen hundert Jahren verändert hat – und wo nicht Das könnte Sie auch interessieren

Was die Verwaltung der Stadt Konstanz plant

Die Stadt hat vorbereitende Untersuchungen für Stadelhofen als städtebauliches Sanierungsgebiet gestartet und will einen Handlungskatalog mit den anvisierten Kosten herausbringen. Es werde dabei bis über die Grenze gedacht, sagte Klara Trummer, Leiterin des Bauverwaltungsamt in Konstanz. Derzeit werde erfasst, was im Viertel funktioniert und was verbessert werden sollte.

Unter anderem werden Bürger dazu befragt und Daten analysiert. Zuletzt wurden die Verkehrsströme im Quartier durch Videoaufnahmen an Donnerstagen und Samstagen systematisch erfasst. Auf dem Plan steht auch eine Befragung von Haus- und Wohnungseigentümern zu Sanierungsabsichten, bei der auch zu Fördermöglichkeiten beim Einbau neuer Klimatechniken informiert werden soll.

Erste Ergebnisse der Untersuchungen sollen Mitte Oktober mit Anwohnern diskutiert werden. Mit dem fertigen Handlungsprogramm bewirbt sich die Stadt dann um Fördergelder bei Land und Bund. Der Gemeinderat muss der verbleibenden Finanzierung zustimmen.

Das sagen vier Konstanzer aus dem Stadtteil Stadelhofen

„Ich wünsche mir ein schlüssiges Gesamtkonzept für einen modernen Stadtteil mit E-Mobilität, Begegnungsflächen und Erhalt der kleinen Geschäfte.“ Jobst Vogel

„Die Hüetlinstraße sollte zu einer Art Spielstraße werden, in der nur die Anwohner mit dem Auto hineinfahren dürfen.“ Stella Schulte

„Bestehendes attraktiver machen, zum Beispiel die Spielplätze, aber den Charakter des Viertels erhalten und nicht zu viel sanieren.“ Johanna Seiferle

„Ich wünsche mir ein verkehrsberuhigtes, familiengerechtes Viertel, mit Bewohnern, die im guten Miteinander zusammen leben.“ Ingo Gauss

Konstanz Früher Magnet für Schweizer Sextouristen, heute Magnet für Schweizer Einkaufstouristen: Stadelhofen damals und heute Das könnte Sie auch interessieren

Brennpunkthemen Verkehr Es ist das Thema, zu dem fast jeder Besucher Beiträge leistete. Obwohl schon heute der Großteil Stadelhofens verkehrsberuhigt oder Tempo-30-Zone ist, und obwohl der Kreuzlinger Zoll für den Autoverkehr geschlossen ist, werden vor allem die vielen Schleichwegefahrer, die teilweise gegen alle Vorschriften durchs Quartier brettern, als Belastung wahrgenommen. Bürger schlagen für fast alle der kleineren Straßen im Quartier Vollsperrungen mit Pfosten oder Schranken vor, die sich nur von Anwohnern öffnen lassen. Der Knotenpunkt Emmishofer Straße und Schwedenschanze wird als besonders gefährlich wahrgenommen, unter anderem versperrten viele Transporter, die die Geschäfte beliefern, die Sicht. Auch den Paketservice in der Hüetlinstraße betrachten einige als Ärgernis, weil er viel Verkehr anzieht, und manche Paketkunden noch vor Ort die Lieferung öffnen und dann die Verpackungen auf der Straße liegen lassen. Die Post könne gern an dieser Stelle bleiben, aber der Paketservice gehöre ins Industriegebiet, so die Meinung einiger Bürger. In der Frage, ob die Kreuzlinger Straße Fußgängerzone werden, oder verkehrsberuhigte Sackgasse bleiben soll, gehen die Meinungen weit auseinander. Vor allem Stadtrat Peter Müller-Neff, der als Grüner die Fußgängerzone favorisiert, und der Geschäftstreibende sowie CDU-Kandidat für den Kreistag, Thomas Keck, gerieten in dieser Frage aneinander. Durch den neuen Drogeriemarkt im Bau und den neuen Supermarkt anstelle des Norma seien stärkere verkehrsregulierende Eingriffe notwendig, argumentiert Müller-Neff. Keck möchte die Anlieferung zu allen Tageszeiten für die Geschäfte gewährleistet sehen. Ein Bürger schlug vor, Stadelhofen zum Pilotprojekt für ein vorwiegend autofreies Quartier zu machen. Ein Bürger schlug eine Begehung vor, um beispielsweise durch bessere Beschilderungen sofort etwas für die Anwohner zu verbessern. Öffentliche Plätze Der Spielplatz an der Kreuzlinger Straße sollte attraktiver und grüner werden, forderten Bürger. Im Bodanplatz als Treffpunkt für die Quartiersbewohner sehen sie großes Potenzial. Dazu müsse der Platz aber anders gestaltet sein, und die Verkehrswege anderes geregelt werden. Zur Bodanstraße sollte es nur mehr wenige Öffnungen geben, dafür viel Grün und öffentliche Sitzplätze. Die Straßen im Quartier, so Anwohner weiter, sollen nicht nur pro Forma zu Spielstraßen werden, sondern das Spielen dort tatsächlich wieder zulassen. Tatsächlich sei dies wegen des vielen Verkehrs kaum möglich. Bürger schlagen Lärmmessungen im Umfeld bestimmter Lokal vor, und Feinstaubmessungen an der Bodanstraße. Wohnen und Nahversorgung Stadelhofen hat seinen eigenen Charakter, der unter anderem durch kleine Läden und Handwerksbetriebe geprägt ist, und der solle erhalten bleiben, da sind sich Anwohner einig. Mit der Nahversorgung zeigen sie sich weitgehend zufrieden. Manche fürchten, dass Sanierungen zu Preissprünge bei den Mieten führen. Sie plädieren, die soziale Mischung im Quartier nicht zu zerschlagen.