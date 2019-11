von Jana Mantel

Natur und die Kräuter hatten es ihr schon länger angetan, aber nun im Ruhestand hat Rotraud Wetzel auch endlich die Zeit, sich ihrem liebsten Hobby zu widmen. Die ehemalige Lehrerin aus Konstanz hat sich zur Kräuterpädagogin ausbilden lassen und sammelt seither mit stetig wachsender Begeisterung Rezepte mit Kräutern.

Dass die Schafgarbe ein Wunder der Natur ist, wusste Wetzel schon immer – oder spätestens, seit sie ihrer Tochter half, ein Herbarium für die Schule anzulegen. Die Tochter bekam dafür die Note eins, und Rotraud Wetzel wurde die Leidenschaft für heimische Kräuter nicht mehr los.

Ein Kraut mit mythologischer Geschichte

Der Schafgarbe, die auch als Achilleskraut bekannt ist, werden Heilkräfte nachgesagt. Das Kraut ist im Zweiten Weltkrieg in Lazaretten zur Wundheilung eingesetzt worden. Sein Name geht auf den griechischen Helden Achilles zurück; er hatte bei einem heilkundigen Zentauren gelernt und konnte mit Hilfe der Schafgarbe eine eiternde Wunde des Köngs Telephos heilen, heißt es in der griechischen Mythologie.

Das ist Rotraud Wetzels Rezept für Schafgarbensekt - etwa 250 Gramm Schafgarbenblüten.

- eine unbehandelte Zitronen.

- 42 Milliliter Weißwein.

- 84 Milliliter Weinessig.

- 583 Gramm Zucker oder Honig.

- 5 Liter Wasser.

Die Blüten waschen, abzupfen und in einen Glasballon füllen, die klein geschnittenen Zitronen mit Schale, Wein und Essig dazu geben. Zucker in einem Liter kochendem Wasser auflösen, Zuckerwasser in den Ballon füllen sowie das restliche Wasser. Über die Ballonöffnung ein Stück Gazetuch binden, täglich umrühren, im Hellen stehen und gären lassen. Wenn kleine Bläschen auf der Oberfläche sind, den Sekt durch ein Sieb in dickwandige Sektflaschen füllen und verkorken.

Die Indianer benutzten dieses Kraut für ihre Verletzten, und in China findet dieser Korbblütler seit 4000 Jahren seine Anwendung. Auch Hildegard von Bingen schwor auf die Wirkung der Schafgarbe. Neben der äußerlichen Anwendung kann sie auch innerlich angewandt werden, zum Beispiel wurde das Kraut früher bei Menstruationsbeschwerden eingesetzt.

„Schafgarb im Leib, tut wohl jedem Weib“, zitiert Wetzel die altertümliche Volksweisheit: „Aber, soweit ich weiß, hat sich noch niemand an einem Schafgarbensekt versucht.“

Bei Freunden kommt der leicht bitter Sekt an

Rotraud Wetzel und die Schafgarbe für ihren Sekt. | Bild: Jana Mantel

Rotraud Wetzels Freunde und Bekannten loben den leicht an Bitter Lemon erinnernden Geschmack ihres Schafgarbensekts. Als Grundlage für das Rezept diente Wetzel laut ihrer Aussage das Ansetzen von Holundersekt und siehe da, nach ein paar Probeläufen habe es funktioniert. „Ich probiere sehr gern neue Rezepte mit heimischen Kräutern aus“, sagt sie schmunzelnd: „Links und rechts des Weges warten regerechte Delikatessen nur darauf von uns entdeckt zu werden.“