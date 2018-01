Konstanz Ein Rentner ist um 310.000 Euro betrogen worden, weil er einem falschen Teppichhändler geglaubt hatte

Trickdiebe erbeuten bei einem Konstanzer Senior eine ordentliche Summe. Sie sollen ihn geschickt übers Ohr gehauen haben. Wie funktioniert diese Masche?

Der Mann meldete sich am Telefon mit dem Namen Hassan. Er habe ein Anliegen und denke, er sei bei dem Rentner an der richtigen Adresse. Er suche einen Platz, um hochwertige Teppiche zwischenzulagern. Als Dankeschön erhalte die Frau des Rentners einen Wandteppich. Gesagt, getan: Der ältere Herr bot eine Garage an, wie er dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Heike Willenberg berichtete. Da lagen sie nun, die Teppiche, eingehüllt in Plastik, von hochwertig keine Spur. Auch nicht von den rund 310.000 Euro, die der Rentner gutgläubig Hassans Gesandten übergeben hat. Vor Gericht muss sich derzeit eine 29-jährige Frau verantworten, die Teil einer Trickbetrügerbande sein soll.

Er nannte sich Hassan

Hassan meldete sich mehrfach telefonisch. Bei einem der ersten Male habe er gesagt, dass weitere Teppiche und Banknoten in Containern lagerten, an die er nicht rankomme. Aus diesem Grund benötige er dringend Geld. Ob der Senior ausleihen könne. Der Rentner aus Konstanz konnte und wollte. Er übergab 20 000 Euro, angeblich an einen der Söhne Hassans. Ein weiteres Mal habe sich ein Sohn gemeldet, erklärte der Rentner, und von einem medizinischen Notfall seines Vaters. Um die Behandlungen bezahlen zu können, brauche der Sohn Euro, aber er habe bloß Franken. Insgesamt vier Mal habe der Rentner nach etlichen Telefonaten mit dem angeblichen Hassan, dessen Frau und Söhnen Geld übergeben, ist die Staatsanwaltschaft laut ihrer Anklage überzeugt. Schaden: rund 220.000 Euro in bar und Gold im Wert von mehr als 80.000 Euro. Als Sicherheitsleistung habe der vermeintliche Betrüger mit dem Mann aus Konstanz Leihverträge geschlossen und Koffer als Pfand hinterlassen – einmal sollten es 950.000 Franken, einmal 500.000 Dollar sein.

Allerdings: unter der sichtbaren Lage von Banknoten "waren Taschentücher und Plastiktüten" als Attrappe, erklärte der Rentner.

Wie die Masche funktioniert

Das zeigt auf, wie Betrugsmaschen am Telefon funktionieren können. Für Ermittler steht fest: "Das war ein hochprofessionelles Vorgehen", erklärte ein Kriminalpolizist dem Gericht. Die Bande, sagte er, sei immer wieder mit neuen Personen, darunter auch ein falscher Polizist, in Erscheinung getreten und habe durch Veränderung der Taktik das Opfer "bei der Stange gehalten".

Spätestens beim letzten Geschäft, das sich die Bande wohl erhoffte, soll die Angeklagte ins Spiel gekommen sein. Richterin Heike Willenberg verlas während der Verhandlung Protokolle von abgehörten Telefonaten. In diesen ging es dem Vernehmen nach darum, wer weitere rund 300.000 Euro bei dem Rentner abholen sollte: ein Jugendlicher, der bei Auffliegen des Geschäfts eine geringere Strafe erhalte, oder die 29-jährige Angeklagte. Zu diesem Zeitpunkt waren die mutmaßlichen Betrüger bereits nervös geworden und befürchteten, ihr Opfer könnte die Polizei eingeschaltet haben. Das hatte der Rentner.

Die Angeklagte klingelte, ging zu dessen Wohnung, Kriminalpolizisten griffen zu. Nach der Verhaftung sagte sie, sie sei kurz zuvor angeworben worden, um an einem Ort einen Koffer abzuholen. Diese Behauptung widerlegen die abgehörten Telefonate. Vor Gericht verweigerte die Frau Angaben – bislang. Ihr Verteidiger sprach vage davon, dass sie das eventuell noch tun werde. Richterin Heike Willenberg stellte vorsichtig in Aussicht, dass das Gericht ein Geständnis mit Angabe zu den Hinterleuten des Betrugs "sicherlich honorieren wird".

Polizei schnappt 29-Jährige

Welche Rolle die 29-Jährige innerhalb der Bande gehabt haben soll, könnte sich noch klären. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln noch gegen Männer, mit denen die Frau persönlichen oder telefonischen Kontakt hatte. Im Raum steht, dass sich der mutmaßliche Kopf der laut Kripobeamten etwa zehnköpfigen Truppe Sony nannte. Auch mit ihm hatte die Angeklagte am Telefon über die Provision verhandelt, wie aus den aus dem Polnischen übersetzten Telefonatprotokollen hervorging: entweder alles oder gar nichts, entweder 300 oder nichts, soll sie gesagt haben.

An diesem Punkt geschah im Gerichtssaal etwas, das selbst die erfahrene Richterin Heike Willenberg ihrer Aussage zufolge noch nie erlebt hatte: Während der beharrlichen Nachfrage bei einem Kripobeamten durch Verteidiger Stephan Dettmers und dessen Annahme, es könnte sich um 300 Euro und nicht 300.000 Euro gehandelt haben, entfuhr einem Schöffen ein "Das ist Quatsch". Das veranlasste den Anwalt, einen Befangenheitsantrag zu stellen. Kommt Richterin Willenberg zur Auffassung, der Schöffe ist ist voreingenommen, geht der Prozess von vorne los – falls nicht, setzt Willenberg den Prozess am 22. Januar um 13.30 Uhr im Amtsgericht fort. Und der Rentner? "Ich habe kein Geld mehr gesehen". Und das, nachdem er "nur helfen wollte".

Trickdiebstahl

Das Vorgehen: Die bekannteste von mehreren Maschen des Trickbetrugs am Telefon ist der Enkeltrick, bei dem ein Anrufer vorgibt, ein in Not geratener Verwandter zu sein. Er geht im Gespräch geschickt vor. Beispiel: "Hallo Oma, ich bin's." "Peter?" "Ja, genau, Peter." Weitere Maschen sind beim Telefon-Trickbetrug die Vorgabe, ein Polizist zu sein, oder ein falscher Teppichhändler. Es geht immer darum, Geld zu fordern und zu erhalten, oder Bankdaten zu sammeln.

Das Gesetz: Der Paragraf 263 des Strafgesetzbuchs behandelt den Tatbestand des Betrugs: Wer eine Person betrügt und um sein Vermögen bringt, dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. In besonders schweren Fällen droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, das liegt in der Regel dann vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt.

Information und Hilfe gibt es auf: www.polizei-beratung.de