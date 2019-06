Der Beginn des Einsatzes war um 9 Uhr. Zunächst handelte es sich laut Tanja Deggelmann, Sprecherin des Polizeireviers Konstanz, um Überprüfungen der aktuellen Gewässerlage. Diese erfolgten routinemäßig und in regelmäßigen Abständen, um mögliche Auswirkungen von angeschwemmtem Treibgut zu beobachten oder etwaige Verschmutzungen des Wasser zu kontrollieren.

Ab 10.30 Uhr sei der Hubschrauber für einen anderen Vorfall benötigt worden: Weil am Seerhein Kleidung gefunden wurde, so die Polizeisprecherin, wurden Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Beamten im Hubschrauber unterstützten aus der Luft mit Wärmebildkameras, da noch unklar sei, ob die Kleidung schlicht am Vorabend vergessen worden sei. Bis zur Mittagszeit blieb die Suche – mittlerweile wieder ohne Unterstützung aus der Luft – ohne Erfolg. „Um ganz sicher zu gehen, dass nicht doch jemand in Not geraten sei“, so Tanja Deggelmann, „laufen die Maßnahmen aber noch weiter“.

Parallel dazu war die Polizei mit der Suche nach einer aus dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZfP) verschwundenen Person beschäftigt. Polizeisprecherin Tanja Deggelmann bestätigt entsprechende Informationen des SÜDKURIER. „Die Person wurde aber bereits wieder aufgefunden und befindet sich wieder am ZfP“, erklärt sie. Dieser Einsatz hänge nicht mit den Flügen des Polizei-Hubschraubers über den Dächern von Konstanz zusammen.