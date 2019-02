Der Vorwurf wiegt schwer. "Sexueller Missbrauch von Kindern" steht auf der Anklageschrift gegen den 25-Jährigen. Bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe drohen in solchen Fällen.

Besonders nervös scheint der Mann dennoch nicht. Vielleicht, weil er nicht ganz versteht, warum er überhaupt hier sitzt, auf der Anklagebank des Konstanzer Landgerichts. Vielleicht, weil sein Anwalt ihm bereits klar gemacht hat, dass es für ihn nicht viel abzustreiten gibt. Oder weil er schon ahnt, dass sein Leben weitergeht wie bisher: Unter Aufsicht von Psychotherapeuten statt von Justizvollzugs-Beamten.

Rückblick. Es ist der 8. September 2017, die letzte Woche der Sommerferien.

Wie jedes Jahr gibt es eine Ferienbetreuung für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren von Mitarbeitenden des Zentrums für Psychiatrie Reichenau (ZfP). Drei Erlebnispädagogen unternehmen mit den Kindern auf dem Gelände des ZfP und in der näheren Umgebung Ausflüge und Spiele.

An jenem Tag spricht ein Mann aus dem Gärtner-Team die Gruppe an, unterhält sich mit den Betreuern und sagt, dass er selbst Kinder habe – eine Lüge, wie sich später herausstellt. Der Mann ist der 25-jährige Angeklagte, kinderlos und seit sieben Jahren als Patient im ZfP aufgrund einer geistigen Behinderung und eines gestörten Sexualverhaltens. Das Gärtnern ist seine Arbeitstherapie, er kennt das Gelände gut.

An diesem Tag steht Verstecken auf dem Ferienprogramm.

Die Kinder teilen sich in Gruppen auf und laufen los. Eine Mädchengruppe begegnet dabei wieder dem 25-Jährigen. Der habe ein Problem, sagt er. Sein Schlüssel liege auf dem Dach der Kirche oben am Friedhof, er komme nicht mehr ran. Die Mädchen beschließen, ihm zu helfen und folgen ihm.

"Die Kinder wissen eigentlich, dass sie nicht alleine weiter weg dürfen", berichtet der Erlebnispädagoge im Zeugenstand. Wohlwissend, dass auch die Frage der Aufsichtspflicht im Raum steht.

Die Kapelle liegt am Waldrand, abgeschirmt von dem Geschehen unten auf dem ZfP-Gelände. Der 25-Jährige hebt ein einzelnes Mädchen aus der Gruppe nach oben zur Regenrinne. Dabei fasst er der Elfjährigen zwischen die Beine. Wie intensiv und wie lange, können später die Ermittler und auch das Gericht nicht endgültig klären. Bei der Polizei wenige Stunden nach dem Vorfall gibt das Mädchen aber an, noch Schmerzen im Intimbereich zu haben.

Nachdem der 25-Jährige sie wieder auf dem Boden abgesetzt hat, fragt er die Mädchen noch nach ihren Hobbies – und dass das, was hier passiert ist, ein Geheimnis sei. Die Elfjährige soll er noch gebeten haben, sich hinzulegen. "Glücklicherweise haben die Mädchen dann verstanden, dass da was nicht stimmt, sind zurückgerannt und haben sich an den Betreuer gewandt", hält der Staatsanwalt später in seinem Plädoyer fest. "Sonst würden wir hier vielleicht von einem ganz anderen Tatvorwurf ausgehen".

Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Das wird sowohl durch das Vorstrafenregister des 25-Jährigen als auch durch das psychiatrische Gutachten klar. 2009 stand schon einmal der Vorwurf sexuellen Missbrauchs von Kindern im Raum, das Verfahren wurde eingestellt. 2010 vergewaltigt der damals 18-Jährige eine 17-jährige Mitschülerin auf einer Busbahnhofstoilette und ist seitdem in der geschlossenen psychiatrischen Abteilung für verurteilte Straftäter im ZfP Reichenau untergebracht.

Dort kommt es zu weiteren Vorfällen – immer dann, wenn er Lockerungen im Ausgang erhält.

2014 spricht er Mädchen an, ob sie sich etwas dazuverdienen wollen und ihn für zwei Euro massieren. 2016 hat er mehrmals Kontakt zu zwei Flüchtlingskindern. Eine Straftat begeht er zwar dabei nicht. Aber schon damals sei ihm der Kontakt zu Kindern streng verboten gewesen, sagt sein Therapeut im Zeugenstand.

Die Auflagen seien streng in der Unterbringung von Straftätern. Freigänge außerhalb des Geländes gebe es nicht für den 25-Jährigen, nur Lockerungen in der Überwachung. Zur Arbeitstherapie und zum Mittagessen etwa durfte er zuletzt ohne Begleitung über das Gelände gehen.

Dieses kurze Zeitfenster nutzte er aber, um sich der Mädchengruppe im September 2017 zu nähern.

"Dieser Übergriff hat etwas mit ihr gemacht", sagt die Mutter des 11-Jährigen Mädchens im Zeugenstand.

"Sie war früher hilfsbereit und offen. Das ist sie jetzt weniger", sagt die Mutter.

Wie sehr Erfahrungen in der Kindheit das spätere Leben prägen, lässt sich auch am Täter selbst sehen. Aufgewachsen ist er im Kreis Waldshut, der Vater soll gewalttätig und auch ihm gegenüber übergriffig gewesen sein. Schon früh habe er ihn mit harter Pornographie konfrontiert, darunter auch Vergewaltigungs-Szenen.

Der Vater sitzt selbst wegen des sexuellen Missbrauchs an Kindern in Haft, die Eltern sind getrennt. Schon früh entwickelt der Angeklagte laut dem psychiatrischen Gutachten ein gestörtes Verhältnis zu seiner Sexualität. Mit 13 onaniert er vor einer Sechsjährigen, mit 16 vor seiner dreijährigen Nichte, die Liste geht so ähnlich weiter. "Im Prinzip jedes Jahr ein Vorfall", so der Vorstitzende Richter Dospil. "Man möchte gar nicht über die Dunkelziffer nachdenken".

Der psychiatrische Gutachter zeichnet ein Bild von einem Erwachsenen, der sich im Entwicklungsstadium eines etwa achtjährigen Kindes befindet.

Im Gehirn hat der 25-Jährige eine angeborene Fehlbildung des Mittelbalkens, der beide Gehirnhälften miteinander verbindet. Sein IQ liegt bei 58. Er wisse zwar, dass etwas verboten ist – könne den Grund aber nicht nachvollziehen. Strafrechtlich heißt das: Er ist schuldunfähig.

Wie geht man mit so jemanden um?

Seine Strafe ist auch weiterhin die Unterbringung im ZfP, mit 1:1-Betreuung, Arbeits- und Psychotherapie, ohne Laptop und Freigänge. Die Sozialprognose für den 25-Jährigen sei "uneingeschränkt negativ", so der psychiatrische Gutacher.

Das bedeutet auch: Die Therapie-Ansätze haben noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Die Kinder-Ferienbetreuung findet weiterhin statt

Der Erlebnispädagoge, der im September 2017 den Vorfall meldete, arbeitet inzwischen in Hamburg, die Ferienbetreuung für Mitarbeitende des ZfP Reichenau findet weiterhin statt.

"Nach dem Übergriff erfolgte die transparente Kommunikation mit allen Beteiligten, und die bereits bestehenden Regeln und Absprachen wurden mit den Betreuenden, Eltern und Kindern nochmals überprüft und angepasst um die Sicherheit und Aufsicht noch besser zu gewährleisten", so Caroline Wolf, Oberärztin am ZfP, auf Anfrage.