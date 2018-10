Konstanz vor 22 Stunden

Ein Mann wird beim Ladendiebstahl erwischt und flüchtet. Wie weit darf ich gehen, um ihn zu stoppen?

Bei einer Verfolgungsjagd mitten in der Rosgartenstraße schlägt ein Passant einem mutmaßlichen Ladendieb seine Tasche ins Gesicht, ein anderer ringt den Flüchtenden nieder – und eine Zeugin fragt sich: Dürfen die das? Ist körperliche Gewalt in diesem Fall in Ordnung?