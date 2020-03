von sk

Der 37-jährige Kunde eines Fitnesscenters hat laut Auskunft der Polizei Konstanz eine mit einer Kamera präparierte Kunststoff-Flasche in einem der Betriebsräume des Fitnesscenters platziert. Seine Absicht habe darin bestanden, im Solarium des Clubs an intime Aufnahmen anderer Kundinnen und Kunden zu gelangen.

Am Montagvormittag war laut Polizei eine Mitarbeiterin bei der Reinigung auf die unzulässige Kamerainstallation aufmerksam geworden. So sei nur eine Filmaufnahme gespeichert worden: Sie zeigt den Tatverdächtigen beim Einrichten des Geräts. Mitarbeiter des Fitnesscenters hätten den 37-Jährigen identifiziert, so die Polizei.

Ermittlungsverfahren werden Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs

Neben den zivilrechtlichen Ansprüchen des Fitnesscenter-Betreibers wurde gegen den 37-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen eingeleitet. Die in der Flasche installierte Kamera samt Energieversorgung und Datenspeicher wurde durch das Polizeirevier Konstanz als Beweismittel in Verwahrung genommen und werden der Staatsanwaltschaft Konstanz im Zuge der Strafanzeige vorgelegt.