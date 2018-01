Konstanz Ein Mann schiebt den Patientenlifter für seine Frau zu Fuß durch Konstanz, weil das Klinikum keinen mehr hatte

Am Ende siegte der Pragmatismus: Der Lebensgefährte einer Frau mit Behinderung schiebt einen etwa 50 Kilogramm schweren Patientenlifter zu Fuß durch Konstanz. Der Grund: Am Klinikum konnte das Gerät nicht aufgetrieben werden.

Dieses Jahr geht es nach Südtirol. "Eine Woche, bis auf über 3000 Meter", sagt Karin Arnold. "Das geht, es ist alles barrierefrei, habe ich alles geklärt", ergänzt sie. Karin Arnold erfüllt sich alle Wünsche, die sie sich erfüllen kann. Es sind mehr, als ihr oft zugetraut werden. Wenn sie als "bedauernswerte Person" bezeichnet wird, ärgert sie sich. "Und ich bin auch nicht an den Rollstuhl gefesselt", ergänzt sie. Den Urlaub in Südtirol wird sie dennoch größtenteils auf vier Rädern verbringen.

Karin Arnold leidet an Multipler Sklerose, einer Erkrankung des Nervensystems, die zu Einschränkungen des Bewegungsapparats führt. Auf steinigen Wegen rumple und ruckle es eben ein wenig, ihr Recht auf ein selbstgestaltetes Leben lasse sich Arnold deshalb nicht nehmen. Selbst entschieden hat sie auch bei ihrer Behandlung im Konstanzer Klinikum, mit Nachdruck.

Karin Arnold besteht auf Patientenlifter

Wegen einer Lungenentzündung musste sie sich dort behandeln lassen. Nach einigen Stunden wurde sie von der Notaufnahme auf die Fachstation verlegt. Für Karin Arnold war klar: Von ihrem Rollstuhl ins Krankenbett möchte sie nur mit einem elektrischen Patientenlifter gehoben werden, so wie sie es von zuhause gewohnt ist. "Das dauert zwar ein bisschen länger als von Hand gehoben zu werden, aber ist für alle Seiten besser." Ihr selbst bereite es große Schmerzen, wenn sie von einer Pflegekraft von einer Position in die andere gebracht wird; für Pfleger selbst sei die technische Unterstützung rückenschonender; nicht zuletzt ist ihr auch ihre Würde wichtig.

Zweckentfremdung für die Verwaltung?

Andrea Jagode, Sprecherin des Gesundheitsverbunds im Landkreis Konstanz, bestätigt: "Die Pflegedienstleister achten sehr darauf, dass die Mitarbeiter an Patientenliftern geschult werden und sie auch nutzen, um ihre eigene Gesundheit zu schonen." Im Klinikum wurde Karin Arnold und ihrem Lebensgefährten jedoch gesagt, im Moment sei nur einer der verfügbaren Lifter auffindbar. Der werde allerdings in der Verwaltung gebraucht, möglicherweise um Akten zu transportieren.

Andrea Jagode kann sich das "nicht vorstellen, es würde auch keinen Sinn machen, weil die Geräte viel zu sperrig sind, um sie dort zu zweckentfremden". Die vier Patientenlifter, die es im Klinikum gebe, könnten von jeder Station innerhalb weniger Minuten herbeigeschafft werden. Es sei dem Gesundheitsverbund nicht bekannt, dass dies nicht ausreiche. "Würde das so vom Personal zurückgemeldet, dann wird in der Regel auch ein neues Gerät besorgt", sagt Jagode.

Mit schwerem Gerät zu Fuß durch die Stadt

Für den Pfleger bei Karin Arnolds Aufenthalt lag dagegen die Lösung auf der Hand. Er will die Patientin aus ihrem Rollstuhl ins Bett heben, so wie er es in der Ausbildung gelernt habe. Karin Arnold tut ebenfalls das, was sie gelernt hat: auf ihre Bedürfnisse hören. Ihr Lebensgefährte eilt vom Krankenhaus in der Luisenstraße nach Hause in den Stadtteil Fürstenberg, und schiebt den eigenen, rund 50 Kilogramm schweren Patientenlifter zu Fuß ins Klinikum. "Alle waren froh über die Lösung, die Pflegenden waren erleichtert", erinnern sich die beiden. Der Pragmatismus hat gesiegt.

Schwierige Rechtslage

Was aber, wenn es zu einem Unfall mit dem eigenen Patientenlifter gekommen wäre? Die Frage ist wegen der nicht eindeutigen Rechtslage laut Annette Baumer, Sprecherin der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, nicht endgültig zu beantworten. Stürzt ein Patient beispielsweise mit einem eigenen Rollator auf dem Weg in die Caféteria, hafte seine gesetzliche Unfallversicherung; setzt dagegen ein Krankenhausmitarbeiter ein Hilfsmittel eines Patienten falsch ein, weil es für die Behandlung benötigt wird, sei das Krankenhaus haftbar.

Laut Annette Baumer wird derzeit auf Bundesebene geklärt, ob Patienten eigene Hilfsmittel ins Krankenhaus mitbringen dürfen. Das erscheint sinnvoll, denn: "Krankenhäuser haben keine unbegrenzte Vorhaltungspflicht für medizinische Hilfsgeräte," erklärt sie. Wie eine Klinik ausgestattet sein muss, richte sich nach ihrer finanziellen Leistungskraft. Auch gebe es keine Vorgaben, wie schnell ein fehlendes medizinisches Produkt beschafft werden müsse.

"Nächstes Mal reserviere ich vor"

Welche Versicherung wann haftet – über diese Frage hat sich Karin Arnold keine Gedanken gemacht, als sie ihren Lebensgefährten den eigenen Patientenlifter holen ließ. "Ich habe das pragmatisch gesehen, es sollte schnell funktionieren", sagt sie. Ein schlechtes Wort über die Behandlung verliert sie nicht. Stattdessen spricht sie mit Hochachtung über Pflegekräfte und Ärzte. "Das Personal ist toll, immer freundlich, trotz des Stresses. Ich habe noch nie auch nur ein böses Wort gehört." Fehlende Patientenlifter bedeuten für Karin Arnold nicht fehlende menschliche Kompetenz. "Das zeigt einfach nur, dass Personal und Patienten gleichermaßen am Pflegenotstand verzweifeln", fasst Arnold zusammen.

Aus den Erlebnissen während ihrer Lungenentzündung habe sie gelernt und sagt: "Beim nächsten Krankenhausbesuch werde ich drei Tage vorher anrufen und mir zur Sicherheit einen Patientenlifter reservieren lassen."

Am Klinikum Konstanz gibt es eine eigens geschaffene Stelle für das Beschwerdemanagement, derzeit arbeitet dort Barbara Arnold als Referentin der Geschäftsführung. "Diese Unterstützung sollte nicht unterschätzt oder ignoriert werden", sagt Gesundheitsverbundsprecherin Andrea Jagode. "Frau Arnold kümmert sich verlässlich um Beschwerden." Ihre Kontaktdaten finden sich in der Patientenmappe. Sollte sie verloren gehen, halte die Patientenaufnahme Visitenkarten bereit. Barbara Arnold ist erreichbar unter der Telefonnummer (0 75 31) 801 2052 oder per E-Mail an barbara.arnold@glkn.de.