Konstanz Ein Leben in Bildern

Heidi Tübinger zeigt ihre gesammelten Werke. Die Konstanzer Künstlerin lebt für die Malerei

Wenn Heidi Tübinger von ihrem Leben und ihren Bildern erzählt, sieht man ein Strahlen in ihren Augen. Die 81-Jährige hat ein bewegtes Leben hinter sich, das nicht immer leicht war. Trotzdem beschäftigt sie sich noch heute voller Elan mit ihrer großen Leidenschaft: der Malerei. "Ich bin alleine, aber nicht einsam. Ich habe ja meine Bilder", sagt die Künstlerin, deren Mann vor ein paar Jahren verstorben ist. "Die Kunst wird immer meine liebste Sache sein."

Geboren 1936 in Danzig, musste Heidi Tübinger im Alter von neun Jahren mit ihrer damals schwangeren Mutter und ihren beiden jüngeren Geschwistern vor der näherkommenden Roten Armee flüchten. Über offene LKWs, immer von feindlichen Tieffliegern bedroht, machten sie sich auf die gefährliche Reise in Richtung Dänemark. Hätte ihre Mutter sich am Hafen in Gotenhafen nicht geweigert ohne ihre Kinder das Schiff zu besteigen oder wären sie nur ein paar Plätze weiter vorne in der Reihe gestanden, hätten sie die Überfahrt nicht überlebt. Denn das Schiff, das sie eigentlich nehmen wollten, war die Wilhelm Gustloff, die durch ein sowjetisches U-Boot versenkt wurde. So schaffte die Familie es nach Dänemark, wo sie im Flüchtlingslager Klovermarken untergebracht wurde. "In dieser Richtung haben wir Glück gehabt", stellt Heidi Tübinger heute fest. 1948 zieht ihre Mutter mit den Kindern auf die Schwäbische Alb. Heidi Tübinger fühlt sich dort sehr wohl. "Es war wie eine andere Welt. Ich bin dort wirklich integriert worden", erzählt sie. Ihr Vater kam erst Anfang der 50er-Jahre aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück.

In ihrer neuen Heimat lernt Heidi Tübinger ihren Mann kennen. "Als er mich gesehen hat, hat er zu einem Freund gesagt 'Das ist die Frau meines Lebens'", erinnert sie sich. Sie heiraten und ziehen nach Konstanz. Heidi Tübinger ist da 18 Jahre alt. In Konstanz kommt ihr zunächst alles fremd vor. "Die Menschen waren anders. Es war eine schwere Zeit", sagt sie. Das änderte sich mit der Geburt ihres Sohnes. Heidi Tübinger hat schon als Kind gerne gezeichnet. Ihr Onkel, der selbst Maler war, entdeckte bei ihr früh eine Begabung. Aber erst, als ihr Mann sie dazu überredet, sich bei einem Kurs anzumelden, macht sie ihre Leidenschaft zum Beruf. 14 Semester studiert sie und verliebt sich in die Malerei mit Ölfarben. Das Malen hilft ihr auch, als ihr Sohn mit 16 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben kommt. "Mir ist es wichtig, meine Gefühle in die Bilder einzubringen. Deshalb habe ich auch nie von Fotos abgemalt, sondern musste immer vor Ort sein", erzählt sie. Ihre erste eigene Ausstellung in Stuttgart wird ein großer Erfolg. Es folgen weitere in Konstanz, in Singen und Radolfzell.

Ab Oktober stellt sie ihr gesammeltes Lebenswerk im Margarete Blarer Haus aus. Ausstellungseröffnung ist am 24. Oktober um 17 Uhr in der Gartenstraße 62. Ein weiterer Teil der Bilder wird im Gemeinschaftsraum des betreuten Wohnens in der Gartenstraße gezeigt. "Meine Bilder sind für mich wie Kinder, ich will mich nicht von ihnen trennen", sagt Heidi Tübinger und zeigt auf die Bilder an der Wohnzimmerwand.

Zur Person

Heidi Tübinger lebt und arbeitet seit 1955 in Konstanz. Heidi Tübinger studierte 14 Semester bei Karel Hodr an der Konstanzer Kunstmaler-Akademie und an der Freien Kunstakademie Mühlhofen. Sie malt überwiegend Öl auf Leinwand. Politisch betätigte sie sich im Konstanzer Stadtverband der CDU als Schatzmeisterin und Beisitzerin. Sie hat ein Atelier in Konstanz und ein zweites in Tengen-Watterdingen.