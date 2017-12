Konstanz Ein Konstanzer hat dieses Puppenhaus aus 12.000 Einzelteilen gemacht und schenkt es einem kleinen Mädchen zu Weihnachten

Orgelbauer Karl Deutschle aus Konstanz hat für die Enkelin seines Freundes ein einmaliges Puppenhaus aus 12.000 Einzelteilen gebaut. Wir zeigen die große Handwerkskunst im Detail.

Wer die Werkstatt von Peter Herodek besucht, fühlt sich schnell an Meister Eder und sein Pumuckl erinnert. In einem Hinterhof der Falkengasse hat der Polsterer aus Ungarn seine Räume, in denen er seine Meisterwerke der Handwerkkunst herstellt.

Es riecht nach Leim, Holzspäne liegen auf dem Boden, auf den Regalen stehen Werkzeuge und Sprühdosen. Peter Herodek zeigt auf ein riesiges Puppenhaus. "Das hat mein Freund Karl Deutschle für meine Enkelin in Budapest gebaut", erzählt er. "Alles Handarbeit, jedes einzelne Stück. Keine Industrie. So etwas können sie nicht kaufen."

Vom Orgelbau zum Puppenhaus

Karl Deutschle lächelt. Er ist pensionierter Orgelbauer. "Die Liebe zum Detail, das penibel genaue arbeiten zeichnet unser Handwerk aus", sagt er. Die Unesco hat vor wenigen Tagen den Orgelbau zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt.

Damit wurde die Königin der Instrumente, die Orgel, die so tief verwurzelt ist in der deutschen Kultur, in den Olymp gehievt. Karl Deutschle beschloss im Sommer, der Enkelin des Freundes ein besonderes Weihnachtsgeschenk zu machen. Seit September arbeitete er bis zu sechs Stunden täglich daran.

"12.000 Einzelteile sind dabei verarbeitet", erzählt er und die Begeisterung spiegelt sich in seinen Augen wider. "Alleine die Bodenleisten sind drei geleimte Holzfurniere mit jeweils 1,4 Millimeter Stärke."

Das Dach besteht aus 3000 Ziegeln, jeder einzelne ein Unikat. Das Holz stammt vom heimischen Apfelbaum.

Der Kamin ist eigentlich eine Holzorgelpfeife.

Im Inneren, hinter der kleinen Treppe verläuft unsichtar verbaut die Verbindung zum Blasebalg unter dem Haus. Wer den betätigt, löst ein Orgelpfeifen aus.

Karl Deutschle lacht selbst wie ein kleines Kind. Am Mitwochabend reiste Peter Herodek für die Weihnachtstage nach Budapest. Im Gepäck ein handwerkliches Meisterwerk für die Enkelin.