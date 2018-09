Herr Nabholz, bei Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern sind drei Menschen ums Leben gekommen. An der Gaza-Grenze gab es zwei Tote. Ein Messerangreifer wurde in der Altstadt von Jerusalem erschossen. Das sind die Nachrichten aus Nahost, die bei uns hier in Konstanz ankommen. Wie erleben Sie die derzeitige Situation vor Ort?

Die Situation ist sehr angespannt, aber das ist keine Überraschung. Hier lebt man in ständiger Anspannung. Es gibt aber eben auch gute Nachrichten. Auf beiden Seiten gibt es Menschen, die sich gegen diese Gewalt stellen. Ich arbeite mit israelischen Ex-Soldaten und ehemaligen palästinensischen Paramilitärs zusammen für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts. In einem Gebiet, in dem es noch täglich Auseinandersetzungen gibt. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber die gute Nachricht ist, dass diese Gruppe, die sich Combatants for Peace (englisch Kämpfer für den Frieden) nennt, immer größer wird. Wir bekommen immer mehr und mehr Mitglieder auf beiden Seiten.

Was heißt das in Zahlen?

Derzeit sind es rund 400 aktive Mitglieder und noch viel mehr Unterstützer.

Wie gefährlich ist für Sie persönlich die Arbeit für den Frieden?

Für mich als Deutscher ist es nicht allzu gefährlich. Natürlich kann man in gefährliche Situation hineingeraten, aber mit einem gesunden Menschenverstand ist man eigentlich sehr sicher unterwegs in Israel und den palästinensischen Gebieten. Ganz anders sieht es für die Aktivisten aus, die bei den Combatants for Peace arbeiten. Viele Mitglieder von der palästinensischen Seite werden immer wieder bedroht, weil sie mit Israelis zusammenarbeiten. Auf der israelischen Seite sieht es ähnlich aus. Die Mitglieder werden als Staatsverräter angesehen.

Was sind die größten Schwierigkeiten in Ihrer täglichen Arbeit?

Die größten Schwierigkeiten sind die kulturellen Unterschiede. Die Israelis sind sehr westlich geprägt, die Palästinenser kommen aus einem völlig anderen Kulturkreis und unterliegen in den besetzten Gebieten ganz anderen Beschränkungen, können beispielsweise nicht frei reisen. Zwischen diesen ungleichen Machtverhältnissen zu stehen ist nicht einfach.

Und da kann man auch unparteiisch bleiben?

Es ist schwierig. Ich glaube aber, dass ich das gut hinbekomme. Gerade auch, weil ich auf beiden Seiten gelebt habe. Ich habe viele israelische Freunde, kenne die israelische Kultur gut und habe auch auf der palästinensischen Seite gewohnt und dort mit Studenten gearbeitet. Ich fühle mich in der Organisation auch deshalb so wohl, weil ich mit beiden Seiten arbeiten kann.

Sie sagten, es seien derzeit 400 Mitglieder. Sind das mehr oder weniger, wie Sie sich zu Beginn Ihrer Arbeit erhofft hatten?

Mehr, als ich erwartet hatte. Ich beschäftige mich mit der Region nun seit gut zehn Jahren und spüre eine ganz tiefe Frustration auf beiden Seiten. Hier haben einige Leute aufgegeben, an irgendwelche friedlichen Entwicklungen zu glauben. Insofern finde ich es bewundernswert, dass diese Organisation so schnell wächst und so viele Unterstützer hat.

Glauben Sie denn noch an Frieden in der Region?

Wenn ich daran nicht mehr glauben würde, wäre ich nicht mehr hier. Natürlich ist es schwer, bei all diesen Entwicklungen positiv zu bleiben. Aber mich motiviert die Überzeugung der Menschen, mit denen ich zusammen arbeite. Oft beginnen positive Entwicklungen im Kleinen und werden immer größer. Man braucht viel Geduld.

Welche Begegnung oder welches Erlebnis hat Sie besonders berührt?

Schwierig zu sagen, denn gibt so viele kleine, schöne Erlebnisse in den Workshops, in denen Israelis und Palästinenser zusammenarbeiten. Das ist für mich jedes Mal ein kleines Wunder. Besonders beeindruckend ist auch jedes Jahr der israelisch-palästinensische Gedenktag in Tel Aviv, bei dem Jenen gedacht wird, die in diesem Konflikt ihr Leben lassen mussten – und zwar auf beiden Seiten. Mitglieder der Combatants for Peace berichten auf der Bühne ihre persönliche Geschichte von Verlust und teilen sie mit allen. Dieses Jahr waren knapp 8000 Menschen dabei. Auch da sieht man eine schöne Entwicklung: Der Gedenktag fand vor zwölf Jahren zum ersten Mal statt, in einem Wohnzimmer mit 20 Leuten.

Es gibt auch kritische Stimmen zum Zivilen Friedensdienst. Mit dem Gehalt einer einzigen deutschen Fachkraft wie Ihnen könne in Afrika eine komplette Organisation finanziert werden, heißt es beispielsweise. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?

Ich finde den Vergleich weit hergeholt. Man sollte die finanzielle Entwicklungsarbeit nicht gegen die personelle Entwicklungsarbeit ausspielen. Es benötigt beides: Finanzen aber gleichzeitig auch Know How. Und Fachkräfte, die mit ihrer Außenperspektive und in einem persönlichen Austausch mit den Menschen in einem festgefahrenen Konflikt Alternativen erarbeiten, wie es weitergehen könnte.

Wie ist es für Sie, wenn Sie zu Besuch zurück in die heile Welt nach Konstanz kommen?

Schön! Sobald ich in Zürich lande, kann ich endlich mal wieder ein bisschen durchatmen. Vor Ort bin ich immer sehr angespannt. Ich muss jeden Tag durch mindestens zwei Militärcheckpoints fahren. Das belastet schon. Wenn ich dann in das gut behütetete Konstanz zurückkomme, freue ich mich. Und kann neue Energie tanken, um weiterzumachen.

Raphael Nabholz (31) beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit dem Nahostkonflikt. Der gebürtige Konstanzer hat an der Geschwister-Scholl-Schule Abitur gemacht, danach Sozialarbeit studiert und einen Master in Friedens- und Konfliktforschung absolviert. Seit 2016 unterstützt er als Fachkraft der „Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe“ im von der Bundesregierung geförderten Programm Ziviler Friedensdienst die Combatants for Peace, eine von Israelis und Palästinensern gegründete Bewegung von unten, die sich in Israel und den Palästinensischen Autonomiegebieten in Form von gewaltlosem Widerstand für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts einsetzt. Der Arbeitsschwerpunkt von Raphael Nabholz liegt im Bereich Organisationsentwicklung. Zum Programm: Der Zivile Friedensdienst (ZFD) ist ein Programm für Gewaltprävention und Friedensförderung in Krisen- und Konfliktregionen. Er setzt sich für eine Welt ein, in der Konflikte ohne Gewalt geregelt werden. Neun deutsche Friedens- und Entwicklungsorganisationen führen den ZFD gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen durch. Fachkräfte des ZFD unterstützen Menschen vor Ort langfristig in ihrem Engagement für Dialog, Menschenrechte und Frieden. Aktuell arbeiten rund 300 internationale ZFD-Fachkräfte in 42 Ländern.

