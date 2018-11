Eigentlich ist es einfach: Das “Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen” ist ein Dokument der Vereinten Nationen, das am 13. Dezember 2006 von der Generalversammlung beschlossen wurde und am 3. Mai 2008 in Kraft getreten ist. Das Behindertengleichstellungsgesetz soll in Deutschland die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten.

Es gilt bisher noch ausschließlich für staatliche Institutionen – aber die Realität sieht manchmal anders aus.

Hochklassige Ausstellungen in Konstanz – aber ohne Behinderte

Nehmen wir das Beispiel Turm zur Katz, ehemals Bildungsturm. Hier finden seit Jahren hochklassige Ausstellungen statt, beispielsweise 2017 „Rebuild Palmyra: Hommage an ein zerstörtes Kulturerbe“. Die Ruinen Palmyras kündeten vom Reichtum der Seidenstraße und vom Zauber des Orients – bis 2015 Kämpfer des islamischen Staates begonnen haben, die Kulturdenkmäler zu zerstören.

Teilweise ausgeschlossen von dieser bundesweit beachteten Ausstellung waren Menschen mit Gehbehinderung: Rollstuhlfahrer oder ältere Personen. Denn die oberen Stockwerke sind nur über eine enge Treppe erreichbar.

Bereits im Frühjahr 2016 hieß es: "Das ist ein Unding"

„Das ist ja fast ein Schildbürgerstreich“, ärgert sich Stadtrat Peter Müller-Neff. Bereits im Frühling 2016 brachte er zum wiederholten Mal das Thema in den Kulturausschuss.

„Es ist ein Unding, dass ein solch toller Ausstellungsraum für ältere und behinderte Menschen nicht zugänglich ist.“ Stadtrat Peter Müller-Neff

Er forderte vor zweieinhalb Jahren neue Pläne, um den Turm barrierefrei zu machen.

Hochbauamtsleiter Thomas Stegmann erklärte damals, dass man dabei sei zu prüfen, ob der Einbau eines Innenlifts möglich sei. Dies sei wesentlich günstiger als der Außenanbau und brächte keine Konflikte mit dem Denkmalschutz. Ob dieser Plan wirklich aufgehe, könne er aber erst in einigen Wochen sagen.

Aus Wochen wurden Monate, aus Monaten wurden Jahre

Am vergangenen Dienstagabend dann sagte Peter Müller-Neff im Kulturausschuss: „Es ist ein Versäumnis, dass es nicht weitergeht.“ Kultur-Bürgermeister Andreas Osner dazu: „Wir wollten immer den Aufzug.“ Der Denkmalschutz habe jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Sockel und Fundament für den Aufzug stehen seit dreizehn Jahren

SPD-Stadtrat Johannes Kumm war 2005 als Hochbauamtsleiter verantwortlich für die Sanierung an Münsterplatz und Katzgasse, wo das neue Kulturzentrum entstand. „Ich habe damals nachweislich gesagt, dass wir einen Aufzug brauchen und Sockel und Fundament dafür eingebaut“, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt. Der Gemeinderat habe sich dagegen entschieden, „und das war ein Fehler, weil wir heute mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Damals wäre das so mitgelaufen“, sagt Johanns Kumm.

Außerdem: „Als wir 2017 beim Landesdenkmalschutz nachgefragt haben, kam heraus: Pustekuchen, der Aufzug ist doch problemlos möglich.“ Die Version des Aufzuges im Inneren bezeichnet er als „suboptimal, da dadurch zwei Drittel der Ausstellungsfläche verloren gehen würde“. Er plädiert für seine originale Version: Bau des Aufzuges zwischen Turm und Kunstverein für beide Häuser auf bereits vorhandenen Sockel und Fundament, „das würde uns viel Geld sparen".

Stephan Grumbt, der Behindertenbeauftragte der Stadt, schüttelt nur noch den Kopf: „Es ist traurig, dass eine Kulturstadt hochklassige Ausstellungen für ältere und behinderte Menschen unzugänglich macht“, sagt er.

„Wieso wird der der Bau des Aufzuges seit Jahren verschoben? Wo Steuergelder fließen, ist Barrierefreiheit herzustellen. Da gibt es nichts zu diskutieren.“ Stephan Grumbt, Behindertenbeauftragter

Und Peter Müller-Neff sagt: „2019 sollten wir loslegen. Langsam wird's peinlich."

