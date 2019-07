Seit einer gefühlten Ewigkeit schon brennt die Sonne unerbittlich über die Region. Wer kann, der lässt ab 8 Uhr die Rollläden herunter und freut sich nach Feierabend über ein einigermaßen kühles Zuhause und/oder einen Sprung in den Bodensee.

Diejenigen Zeitgenossen, die nicht mit so viel Glück gesegnet sind, müssen sich zwangsläufig nach Alternativen umsehen. Da reicht schon ein schattiges Örtchen für die Mittagspause. In diesen Tagen ist der Waldparkplatz zwischen dem Allensbacher Industriegebiet und Kaltbrunn deshalb ein beliebter Treffpunkt von Menschen, die der Hitze am Arbeitsplatz entfliehen möchten.

Pünktlich um 12 Uhr kommen sie angefahren: Gärtner, Bauarbeiter oder Möbelwagenfahrer. Sie stellen ihre Kleintransporter unter den Bäumen und zwischen den Sträuchern ab, machen sämtliche Fenster auf und tanken Kraft für die zweite, weitaus unangenehmere Tageshälfte.

Manch einer unter ihnen mag sich ärgern, dass er den Waldweg nicht weiter befahren darf. Winkt doch etwa 200 Meter entfernt sogar eine Gratisdusche. Dort, wo ein Holzstapel dauerberegnet wird. Hat der es gut. Holzstapel sollte man sein bei dieser Hitze.