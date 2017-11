Konstanz Ein "Knasttattoo" als Auslöser: Mann muss wegen versuchter Nötigung ins Gefängnis

Ein 25-Jähriger wird vor dem Konstanzer Amtsgericht wegen versuchter Nötigung verurteilt. Er hatte seinen Tätowierer wegen eines aus seiner Sicht schlecht gestochenen Tattoos bedroht – obwohl er auf Bewährung war.

Wer sich ein Tattoo stechen lässt, dem ist bekannt, dass dies eine Zeichnung fürs ganze Leben ist. Da sollte das Motiv sorgfältig ausgewählt werden, ebenso der Tätowierer. Doch was, wenn das Endergebnis anders ist als erwartet? Man kann sich das Tattoo für viel Geld mit dem Laser entfernen lassen, zum Nachstechen gehen oder den Tätowierer auf Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagen.

Ein 25-Jähriger aus Singen hat wegen eines aus seiner Sicht schlecht gestochenen Tattoos seinen Tätowierer bedroht und musste sich deshalb nun vor dem Konstanzer Amtsgericht verantworten. Der Tatvorwurf: Versuchte räuberische Erpressung. Der Mann war äußerst unzufrieden mit dem Ergebnis seines Tattoos, das er im April in Konstanz für 89 Euro mit zwei Freunden hatte stechen lassen.

Laut des Angeklagten habe sich die Haut an seinem Unterarm im Verlauf der Heilung entzündet und aufgewölbt. Daraufhin ging er mit Freunden erneut zum Tattoo Studio und konfrontierte den Inhaber mit dem Ergebnis. Der Tätowierer erklärte, dass der Mann noch warten müsse, bis die Haut komplett verheilt sei. Er beschrieb den Zustand als normal und bot dem Singener laut eigener Aussage an, ihm in Zukunft gegeben falls kostenlos nachzustechen.

"Ich werde euch alle umbringen"

Im Juni ging der junge Mann mit einem Freund abermals zum Tätowierer und forderte seine 89 Euro zurück. Als der Ladeninhaber auf sein Bestreben nicht einging, wurde der Angeklagte lauter und aggressiver. Der Tätowierer schickte ihn daraufhin nach draußen. Daraufhin packte ihn der Angeklagte in der Halsregion, drückte ihn an die Tür und zerrte ihn mit nach draußen. Vor dem Laden habe der Angeklagte den Tätowierer schwer beleidigt. Eine Angestellte des Tattoostudios sagte aus, dass sie und ihre Freundin vom Angeklagten vor der Tür frauenfeindlich beschimpft worden seien. Der Angeklagte sei mit den Worten „Ich werde euch alle umbringen” von dannen gezogen.

Der Singener befand sich zum Tatzeitpunkt auf Bewährung. Er besitzt bereits ein langes Vorstrafenregister, dessen Strafdelikte bis 2008 zurückreichen. In der Vergangenheit saß er schon öfters vor Gericht wegen mehrfacher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Schwarzfahren, Diebstahl in 109 Fällen und eines versuchten Überfalls. Als Jugendlicher war er für sieben Monate im Gefängnis. Letztes Jahr teilte ihm das Gericht nach seinem ersten Bewährungsbruch mit, dass ihm beim nächsten die Freiheitsstrafe drohe.

Das "Knasttattoo" als Auslöser

Bei dem Prozess machte der 25-jährige Angeklagte nicht wirklich den Eindruck, sein Fehlverhalten zu verstehen. Er gab zwar zu, dass er sich während der Tat nicht mehr selbst kontrollieren konnte, aber anstatt seine Schuld einzugestehen, versuchte er, die Richterin von der Unzumutbarkeit seines Tattoos zu überzeugen. Ihn störte vor allem, dass Andere ihm gesagt hätten es sehe aus wie ein „Knasttattoo”, also ein Tattoo, das im Gefängnis gestochen wurde. Auch, weil ein Buchstabe des tätowierten Schriftzugs etwas höher als der Rest gestochen war und sich die Haut am Tattoo hochwölbte. Mehrfach zeigte der Angeklagte der Richterin das aus seiner Sicht missglücktes Tattoo.

Sie verhängte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten aufgrund versuchter Nötigung und zweifachen Bewährungsbruchs, innerhalb einer Woche kann Berufung oder Revision eingelegt werden. Der Verteidiger hatte eine Verlängerung der bestehenden Bewährungsstrafe des Angeklagten um sechs Monate gefordert. Die Richterin empfahl dem Angeklagten, ein Anti-Aggressionstraining oder eine Therapie in Zukunft in Anspruch zu nehmen, damit er nicht mehr so schnell in Rage gerate. Der Angeklagte stimmte ihr zu.

Die beiden Freunde des Angeklagten wollen nun gegen den Tätowierer klagen, da sie auch unzufrieden mit dem Ergebnis ihrer Tattoos sind. Der ganze Gerichtsprozess hätte vermieden werden können, wenn der Angeklagte von Anfang an auf rechtlichem Wege sein Geld in Form von Schadenersatz oder Schmerzensgeld zurückgefordert hätte, wie es seine Freunde nun tun wollen. Er hätte sich nur früher informieren müssen.

Der Unterschied

Räuberische Erpressung Wer einen Menschen durch Drohung oder Gewalt zu etwas zwingt, um sich oder andere zu bereichern, auf Kosten eines anderen, der erpresst. Von räuberischer Erpressung ist die Rede, wenn dabei Leib oder Leben des Erpressten in Gefahr war.

Nötigung Wer jemandem durch Drohung oder Gewalt zu etwas zwingt, der nötigt.

Der Angeklagte wurde angezeigt aufgrund versuchter räuberischer Erpressung. Im Verlauf des Gerichtsprozesses zeigte sich jedoch, dass es nicht sein Tatmotiv war, sich selbst zu bereichern. Auch die Drohungen wurden von den Zeugen nicht wirklich ernst genommen, sie hatten keine Todesangst. Deshalb wurde der Angeklagte wegen versuchter Nötigung verurteilt, weil er den Tätowierer durch Drohungen zur Rückgabe der 89 Euro zwingen wollte.