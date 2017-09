Allensbach Ein Kloster geht mit der Zeit

Warum das Hotel in Hegne ein wichtiger Zweig ist und warum der Anbau erst der Anfang einer Veränderungsserie ist

Für Allensbachs früheren Bürgermeister Helmut Kennerknecht steht fest: "Pflegeheim, Schule und Hotel", sagt er, zählten zu den vielfältigen Tätigkeitsschwerpunkten der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz. Und er fügt an: "Aber auch das Kloster als Institution ist eine große Bereicherung." Das Kloster Hegne ist immer mit der Zeit gegangen und hat entsprechende Angebote geschaffen. Die Erweiterung des Hotels ist lediglich die Antwort auf eine große Nachfrage.

Gehört ein Hotelbetrieb zu den originären Aufgaben eines Klosters? Provinzoberin Schwester Benedicta-Maria Kramer schmunzelt. Früher gab es ein einfaches Gästehaus, was allerdings nicht mehr dem Zeitgeist entsprach. "Die Menschen sehnen sich nach Ruhe, Begegnung, spirituellen Angeboten, nach Raum für Orientierung. Das Interesse nimmt stetig zu. Gleichzeitig wünschen sie sich mehr Komfort", stellt sie fest. "Ein Drei-Sterne-Hotel ist für uns natürlich sehr komfortabel", sagt Benedicta-Maria Kramer. Natürlich habe es im Kreis der Ordensschwestern Diskussionen gegeben, auch die Namensgebung betreffend, aber "es gibt kein anderes, treffendes Wort". Das Hotel St. Elisabeth hebt sich darüber hinaus von anderen Hotels in maßgeblich zwei Punkten ab: durch spirituelle Angebote und die hauseigenen Kapelle. Die Provinzoberin rückt das in den Mittelpunkt, was den Ordensschwestern wichtig ist: "Die Gastfreundschaft für Leib und Seele. Sonst hätten wir kein Recht, ein Hotel zu führen."

Zum einen kommen die Gäste gezielt in das Hotel St. Elisabeth, um Angebote wie Trauerseminar und Meditationen in Anspruch zu nehmen. Andere werden quasi nebenbei spirituell berührt, etwa durch die aktuelle Kunstausstellung "Maria: Frau, Königin und Mutter" oder durch eine Begegnung mit den Ordensschwestern. Sieben von ihnen arbeiten ehrenamtlich im Betrieb mit. Diese niederschwellige Möglichkeit, mit einer Ordensschwester und damit mit dem christlichen Glauben in Kontakt zu kommen, werde gerne angenommen. "Es ist unser Anliegen, dass Tagungsgäste, die nicht brav katholisch sind, mit unserer Lebensform in Berührung kommen", sagt Schwester Benedicta-Maria Kramer, wohlwissend, dass das Interesse am Gegenüber, tiefergehende Gespräche und das Zuhören nicht mehr selbstverständlich sind. Die Sehnsucht danach nimmt zu, was sich nicht zuletzt in der stetig steigenden Nachfrage an spirituellen Angeboten widerspiegelt. "Der Geist des Hauses ist besonders", stellt Helmut Kennerknecht fest, der Jahrzehnte lang das Kloster als Bürgermeister begleitet hat: "Herzlich und offen werden hier die Gäste empfangen. Das Kloster hat erkannt, was das Bedürfnis der Zeit ist, und attraktive Angebote zur religiösen Einkehr geschaffen."

Drei Millionen Euro hat das Kloster in den Hotel-Anbau investiert, denn mindestens 80 Zimmer würden "zum Existieren benötigt", so Verwaltungsdirektor Thomas Scherrieb. Auch wenn ausschließlich Komfortzimmer realisiert wurden: "Die 17 sogenannten Pilgerzimmer, die einfach, zweckmäßig und preisgünstig sind, sind dem Kloster als Träger und Gesellschafter wichtig", stellt Scherrieb fest. Diese Baumaßnahme sei jedoch erst der Beginn einer Reihe von Veränderungen. Das neue Pflegegesetz, "bringt bauliche Notwendigkeiten mit sich", so Scherrieb. "Wir sind fleißig dabei, Lösungen zu erarbeiten", wie das Altenpflegeheim Maria Hilf des Klosters Hegne entsprechend umgebaut werden kann. Aber auch das Marianum hat er im Blick, wenn er sagt: "Es gibt eine große Nachfrage an Schulplätzen." Die Bedürfnisse der Zeit brächten also kleinere und größere Veränderungen mit sich.

Das Kloster Hegne

Die barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz erwarben im Jahr 1892 das ehemalige Schloss in Hegne und richteten ihr Kloster ein. Die Ordensschwestern wirken in vielerlei Hinsicht und leben ihren Glauben. Mit dem „Marianum – Zentrum für Bildung und Erziehung“ führt der Orden eine Schule, widmet sich mit dem Altenpflegeheim Maria Hilf dem Bedürfnis der betagten Menschen und steht mit dem Hotel St. Elisabeth für alle Generationen offen. Ein facettenreiches Angebot rund um Glaubensinhalte wird ebenfalls geboten.