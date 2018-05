Konstanz Ein Hauch von St. Tropez am Bodensee

Die Bodenseewoche startet nächsten Donnerstag. Vier Tage Sport und Unterhaltung in Konstanz.

Der Marketing-Unternehmer Robert Hallmann war es, der 2009 die Idee hatte, die Bodenseewoche wiederzubeleben. "In den 20er Jahren, als es die alte Bodenseewoche schon mal gab, sind sogar Sportler aus Kiel hier heruntergereist. Wir wollen uns zwar nicht mit der Kieler Woche messen, aber die Bodenseewoche darf ruhig wieder zu einem großen Event werden", sagte er damals. Seit zwei Jahren hat er sich aus der Organisation des großen Seglerevents zurückgezogen – und es lässt sich festhalten: In der Tat scheint die Bodenseewoche auf einem guten Weg. Rund 100 000 Zuschauern werden zwischen 24. und 27. Mai wieder am Konstanzer Ufer am Hafen und am Yachthafen erwartet.

Der Vorstand des neu gegründeten Vereins Bodenseewoche besteht aus dem Präsidenten Ewald Weisschedel vom Konstanzer Yacht Club und den Vizepräsidenten Jürg Sury von der Segler-Vereinigung Kreuzlingen und Christoph Bauer vom Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club sowie dem Kassierer Andreas Löwe vom Motor-Yacht-Club Überlingersee. Ein Organisationsteam und über 350 ehrenamtliche Helfer aus den Vereinen sind bei der Veranstaltung im Einsatz.

Das Programm sowie das Ambiente lässt einen Hauch von St. Tropez durch Konstanz wehen: Segler klassischer und moderner Yachten, Ruderer und Wassersportinteressierte kommen vor, im und am Konstanzer Hafen voll auf ihre Kosten. Ein großes, abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie rundet das Landprogramm an der Hafenpromenade und am Ufer vor dem Sea Life ab. Von Freitag bis Sonntag treffen auf fünf Regattabahnen im Konstanzer Trichter zwischen Deutschland und der Schweiz fast 160 moderne und klassische Segelyachten aufeinander. Spannend sind die Wettfahrten nicht nur für die Teilnehmer. Von Zuschauerschiffen, aber auch von Land aus, können Interessierte die Regatten der eleganten Yachten an einer Großleinwand am Hafenplatz verfolgen. Das Zelt auf der Mittelmole steht allen Besuchern offen. Die Terrasse der IBW-Lounge bietet den besten Blick, um bei einem kühlen Getränk die Crews auf ihren Yachten beim Einlaufen in den Hafen zu begrüßen.

Viele der Mahagoni-Traditionsyachten sind wahre Schmuckstücke. Eine davon ist die Gun. Der außergewöhnliche Klassiker feiert während der Bodenseewoche seinen 100. Geburtstag. 1918 in Schweden vom Schiffskonstrukteur Erik Salander aus massivem Mahagoni gebaut, hat der 75er Schärenkreuzer seit fünf Jahren seinen Heimathafen am Schweizer Ufer. 16,6 Meter lang, 2,5 Meter breit und pfeilschnell. Das stellen Yacht und Mannschaft bei der jährlichen Teilnahme an der Internationalen Bodenseewoche unter Beweis.

Erstmals am See, richten die Rudervereine Konstanz und Kreuzlingen einen Coastal Rowing-Wettkampf aus. Auf einem 500 Meter langen Dreieckskurs – direkt an der Uferpromenade vor dem Sea Life – messen sich zwei Teams in Lite Boat- Einern in einer Staffel. Es gilt geschickt zu taktieren und die schnellste Zeit zu errudern. Am Freitagabend startet mit Einbruch der Dunkelheit der „Imperiasprint“, ein Nachtrennen im K.O.-System. Die beleuchteten Vierer sprinten am Konstanzer Wahrzeichen Imperia vorbei in das von Zuschauern umringte Hafenbecken. Am Samstagabend treten die Achter-Ruderer auf der Langstrecke gegeneinander an. Die „3 Miles of Constance“ mit Massenstart im Konstanzer Trichter hat den Zieleinlauf im Konstanzer Hafen und ist das einzige Rennen der Königsklasse des Rudersports am Bodensee.

Neu im Programm ist Kanupolo. Ab 11 Uhr zeigen am Samstag die Seelöwen Konstanz, ein Team des Uni-Hochschulsports, vor der Uferpromenade beim Sea Life wie das Spiel funktioniert – spritzendes Wasser, wirbelnde Paddel, wendige Boote und ein fliegender Ball inklusive. Höchstleistung zeigt die Wasserski-Showgruppe des Deutsch-Schweizerischen Motorboot-Clubs. Die Europameister haben am Freitagabend vor dem Konstanzer Stadtgarten ihren großen und graziösen Auftritt mit elegantem Wasserballett, Fahnenparaden und spektakulären Show-Acts.