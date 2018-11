Es ist ein schöner Nachmittag im Sommer 2016. Die Sonne scheint, blauer Himmel über Konstanz-Dettingen. Vier Handwerker eines Holzbaubetriebs aus dem Landkreis haben ihre Reparaturarbeiten auf dem Dach einer Lagerhalle fast beendet, als ein tragischer Unfall passiert.

Einer der Arbeiter tritt auf einen Lichtschacht und fällt mehr als acht Meter in die Tiefe. Wenig später stirbt er an den Folgen des Sturzes.

Eineinhalb Jahre danach müssen sich nun der Inhaber des Unternehmens und ein Vorarbeiter, der auf dem Dach mit dabei war, vor dem Amtsgericht verantworten. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung in Tateinheit mit Baugefährdung.

Das Opfer hinterlässt eine Frau und drei Kinder

„Es ist ein Fall, der einen mitnimmt“, sagte Richterin Franziska Schwalenberg bei der Urteilsverkündung, „ein junger Mann ist gestorben. Er hinterlässt Frau und drei Kinder.“ Während sie den Vorarbeiter aus der Verantwortung nimmt und freispricht, verurteilt sie den Chef zu sieben Monaten Haft, ausgesetzt auf Bewährung. Zudem muss er 7500 Euro an die Witwe und 2500 Euro an den Bezirksverein soziale Rechtspflege in Konstanz bezahlen.

Die Richterin kommt zur Überzeugung: „Wären die Maßnahmen durchgeführt worden, die die Berufsgenossenschaft vorsieht, hätte der Geschädigte nicht abstürzen können.“ Zugute kam dem Angeklagten, dass er ein tadelloses Führungszeugnis vorweisen konnte, einen Täter-Opfer-Ausgleich vorgeschlagen hatte und den Fehler eingestand. „Ich glaube ihm, dass es ihm leidtut“, erklärte Schwalenberg.

Fast fünf Stunden hatte die Verhandlung gedauert, in der versucht wurde, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Der Arbeiter ist auf dem Dach ungesichert

Rückblick: Ein Gewitter ist im Anmarsch und das Dach der Lagerhalle in Dettingen undicht. Der Angeklagte will mit seinem Team sieben Dachplatten austauschen, um zu verhindern, dass es bei einem drohenden Unwetter in die Halle regnet. Auf dem Dach legen die vier Arbeiter miteinander verschraubte Holzdielen als Laufwege aus.

Der später verunglückte Handwerker sei bereits beim Auslegen dieser Latten mehrfach mit einem Fuß neben die Dielen getreten, erklärte der Angeklagte, der beteuerte, seinen Mitarbeiter mehrfach energisch darauf hingewiesen zu haben, dies zu unterlassen.

Als die Arbeiten erledigt sind und aufgeräumt wird, sieht der Angeklagte, wie das Opfer die Dielen verlässt und durch einen alten Lichtschacht in die Tiefe stürzt. Zum Verhängnis wird ihm, dass er ungesichert auf dem Dach unterwegs ist.

Kriminaltechniker: "Das ist lebensmüde"

Der Angeklagte hatte „von Laufleisten abgesehen, da die Dachneigung weniger als zehn Grad betrug“, wie er zu Protokoll gab. Auch die Sicherungsgurte habe er im Auto gelassen, da er diese als zusätzliches Risiko gesehen hatte. „Die Stolpergefahr war mir zu groß“, erklärte er vor Gericht weiter.

Für den Kriminaltechniker, der den Tatort untersuchte, eine unverständliche Einschätzung der Lage. „Der Steg hätte mindestens halbseitig mit einem Geländer gesichert werden müssen, zusätzlich mit Leinen oder einem zweiseitigen Geländer“, sagte er. Es gebe eine Vielzahl von Möglichkeiten, eine Baustelle in luftiger Höhe zu sichern: ein Netz, ein Gerüst oder einen Hubsteiger.

„In der Summe gab es aber überhaupt keine Sicherung“, fuhr er fort. Und weiter: „Es ist nicht erkennbar gewesen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt sachgerecht gearbeitet wurde. Das ist lebensmüde.“ Solche Unfälle kommen laut dem Kriminaltechniker „leider häufiger vor“, da der Aufbau einer korrekten Sicherung Zeit und Geld koste. Die Platte, durch die das Opfer gebrochen ist, sei „verwittert und überhaupt nicht tragfähig“ gewesen. Bei einem Test am Tatort habe der Sachverständige sie mit einem Finger durchbohren können.

Der Unfall hätte verhindert werden können

Gegen die Vorschriften habe der Arbeitgeber zudem verstoßen, da er keinen Betriebsarzt konsultiert, keine Fachkraft für Arbeitssicherung bestellt und keine schriftliche Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hatte, wie eine Gutachterin der Gewerbeaufsicht erläuterte. Zumindest dies habe sich in der Zwischenzeit im Unternehmen des Angeklagten geändert. Nach diesem tragischen Unfall im Sommer 2016, der wohl sehr leicht hätte verhindert werden können.

