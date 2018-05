Konstanz Ein Graffito in einem Konstanzer Hinterhof beleuchtet die Geschichte des Hauses und seiner Bewohner

Jan Hensel alias Route Arts hat in fast zwei Dutzend Stunden in einem Hinterhof eines Jugendstil-Hauses in Konstanz ein Graffito geschafft. Das zehn Quadratmeter große Bild zeigt die Geschichte des Hauses und weist auf das Leben hinter der Fassade hin.

In unzähligen Konstanzer Hinterhöfen finden sich verborgene Schätze. Das öffentliche Auge kommt nur selten in den Genuss dieser Sehenswürdigkeiten. Das können historische Malereien sein, mittelalterliche Architekturen, verführerische Blumengestecke oder neumodische Kunst. Wie schön ist es da, wenn Bewohner die Türen öffnen und zeigen, was sich dahinter versteckt. Die Gebhardstraße 2 ist so ein Beispiel.

Ein Haus wie aus der Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts

1905 wurden die Mehrfamilienhäuser fertiggestellt und bezogen. Ab den 30ern bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren in den Wohnungen Mitarbeiter des Chemiekonzerns Degussa untergebracht, die Jugendstil-Fassade ist denkmalgeschützt. Hier kann man jüngere Konstanzer Geschichte einatmen. Wer den langen, recht engen Gang im Eingangsbereich des imposanten Gebäudes durchquert, die paar Treppen hinab- und durch die Tür in den schattigen Innenhof geht, der fühlt sich zunächst an den Hitchcock-Klassiker "Fenster zum Hof" erinnert. Eine ganze Reihe von stilvollen Loggias mit breiten Fensterfronten zur rechten, hier hängt auch das beleuchtete Gaststättenschild der Gebhardshalle, die vor ein paar Jahren schloss.

Künstler wollte Geschichte des Hauses und seiner Bewohner einfangen

Rechts fällt sofort ein überdachtes, zehn Quadratmeter großes Graffiti auf, das auf vier Sperrholzplatten gefertigt wurde. Grelle Farben und verschiedene Motive auf Polaroids erzählen eine spannende Geschichte der Bewohner des Hauses. Man merkt sofort: Der Künstler hat mit viel Mühe zum Detail sein Werk vollbracht. Jan Hensel heißt der junge Mann, der im vergangenen Herbst rund 21 Stunden mit seinen Spraydosen in der Gebhardstraße beschäftigt war. "Die Idee war, mit mehreren kleinen Bildern Besonderheiten der Menschen hier zum Ausdruck zu bekommen", erzählt der 25-Jährige. Er setzte sich mit den Bewohnern zusammen, unterhielt sich mit ihnen über ihr Leben. Wie ein Puzzle setzt er dann seine Ideen um – heraus kam die Charakterisierung des individuellen Lebens im Gebäude.

Polaroids mit brutzelnden Würstchen und der neuen Heimat der Kinder

Die Hausgemeinschaft in der Gebhardstraße 2 funktioniert, die Menschen mögen sich. Sie sprechen von einem harmonischen Miteinander Stockwerk an Stockwerk, ja sogar von Freundschaften. Jetzt, da die wärmere Jahreszeit Einzug hält, trifft man sich regelmäßig zum Grillen im Innenhof – und schon war Polaroid eins geboren: links oben die Würstchen auf dem Rost, daneben das schäumende Bier. Nele, die Tochter von Bettina Frank, studiert in Mannheim; Marlin, die zweite Tochter, wollte, frei nach Goethe, in Frankfurt erkennen, was die Welt im Inneren zusammenhält – und so verewigte Jan Hensel die Ortsschilder der Studienorte auf dem Werk.

Auch der SÜDKURIER ist verewigt

Ellen und Peter Brauns Sohn Nico ist begeisterter Fußballer, die Eltern selbst tanzen für ihr Leben gern, Malika und Kurt Hugel sind leidenschaftliche Karatekas – auch dies spiegelt sich in drei Polaroids wider. Olaf Schumann arbeitete viele Jahre beim SÜDKURIER – und schon entstand die Titelseite der Tageszeitung links unten.

Aus dem Feldhockey- wurde ein Eishockeyspieler

Daneben das Münster und ein Kran, der eine Art Käfig als Sicherung für die Besucher über die Aussichtsplattform stülpt – Kurt Hügel hat dies beruflich gemacht. Der Eishockeyspieler soll eigentlich ein Floorhockeyspieler sein – nämlich Bastian, der Sohn von Ellen und Peter Braun. "Da gab es leichte Kommunikationsprobleme", erzählt Jan Hensel lachend. Nennen wir es künstlerische Freiheit. Nach Madrid hat es Cedric, Nachwuchs von Birgit und Klaus Werkmann, verschlagen – siehe Schriftzug rechts. Die darüber hängenden Damenschuhe sind ein Hinweis auf die bevorzugte Fußbekleidung von Birgit Werkmann. Das mächtige Motorrad-Polaroid ist eine Reminiszenz an Martin Franks Liebe zum Zweirad.

Auch beim Rohrbruch hielt die Hausgemeinschaft zusammen

Die spannendsten Geschichten verbergen sich hinter den Graffiti in der Mitte sowie unten rechts: Vor einigen Jahren landete die Wanne von Ellen und Peter Braun während der Renovierung des Badezimmers einen Stock tiefer, der Keller war nach einem Rohbruch außerdem überschwemmt. "Und niemand war uns böse", freut sich Ellen Braun. Die Schildkröte auf dem sprudelnden Wasser am Ende des Rohres findet sich auf dem Rücken von Bettina Frank – als Tätowierung.

Pizza und Wasser repräsentieren ein Beinahe-Unglück in Petershausen

Die Katze daneben gehört zur Familie Werkmann aus dem fünften Stock. Die ist vor einiger Zeit von ganz oben in den Innenhof gestürzt – und hat überlebt. Die zweite Katze hat sich übrigens links oben zwischen Grillwurst und Bier versteckt. Die Pizza im rechten unteren Eck und das darüber fließende Wasser gehören zusammen: Halb Petershausen stand nach einem Rohbruch im öffentlichen Schwimmbad vor wenigen Jahren unter Wasser – unter anderem Hausflur und Keller der Gebhardstraße 2. "Nachdem wir nach mehreren Stunden das Wasser weggeschöpft hatten, haben wir uns eine riesige Pizza vom Dönerstand um die Ecke gegönnt", erklärt Olaf Schumann lachend.

Jan Hensel träumt vom Leben von der Kunst

Jan Hensel war schon mit drei Jahren ein begeisterter Maler und Zeichner. Im Laufe der Jahre hat er seine Fähigkeiten perfektioniert. Unter anderem in Berlin, wo er zwei Jahre an den dort zahlreich stehenden sogenannten Wall of Fames legale Graffitis sprühte. Diese Wall of Fames sind in der Regel Wände oder Mauern alter Fabriken oder anderer Gebäude, die den Graffiti-Künstlern überlassen werden. Da er seinen Lebensunterhalt damit (noch) nicht bestreiten kann, arbeitet er im Gartenbau. "Es wäre ein Traum, irgendwann von dieser Kunst leben zu können", sagt er.