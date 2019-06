Georg Henze ist genervt – und so verärgert, dass ihm der letzte Schritt nicht schwer fiel. „Das Gemeckere in der Gruppe ist ganz fürchterlich“, erläutert er seine Entscheidung, die Gruppe „Du bist aus Konstanz, wenn“ zu verlassen, auf Nachfrage des SÜDKURIER: „am Schlimmsten ist es, wenn wieder jemand postet, dass irgendwer sein Auto unmöglich geparkt hat“. Der Ursprungszweck der Gruppe ist es, interessante Details über das aktuelle oder historisch Konstanz miteinander zu teilen.

167 Nutzer reagieren auf Georg Henzes Post

Die Resonanz auf Henzes Schritt ist groß: 167 Kommentare gibt‘s zur Antwort und viele Nutzer der Gruppe äußern Verständnis. Auch andere Nutzer lassen durchblicken, dass sie sich über den aggressiven Ton in manchen Kommentaren ärgern und manche sprechen Henze Respekt dafür aus, dass er sich stets differenziert und klug zu Wort gemeldet habe.

Was nervt, ist die Meckerei

Was Georg Henze an der Facebook-Gruppe stört: sie habe sich zunehmend zu einer Ansammlung von Unzufriedenen gewandelt und es gehe immer mehr darum, sich über andere Mitbürger aufzuregen. Dieser Prozess wundert Henze nicht sonderlich. Facebook habe inzwischen zwei Milliarden Nutzer, aber nur etwa 35 000 Mitarbeiter. „Wie sollen die es schaffen, die Kontrolle über die Posts zu behalten?“

Zwei Administratoren versuchen, die Kontrolle zu behalten

Bei der Konstanzer Facebook-Gruppe haben zwei Administratoren die Aufgabe, die Posts und Diskussionen zu überwachen, einer davon ist Karsten Meyer. Georg Henzes Kritik kann er gut nachvollziehen. Es gebe Nutzer in der Gruppe, die dort nur aktiv seien, um zu provozieren. In manchen Fällen gelinge es, diese Personen erst gar nicht zur Gruppe zuzulassen.

„Wir Administratoren sehen uns das Profil an und oft erkennt man daran, dass jemand kein echtes Interesse an der Gruppe hat“, sagt Meyer. Verdächtig seien zum Beispiel Nutzer, die erst seit wenigen Tagen angemeldet seien. Sie hätten oft ein rein kommerzielles Ziel.

Mancher Post kommt aus der rechten Ecke – das stört viele

Ein Problem aus Karsten Meyers Sicht sind allerdings auch Nutzer, die sich aus einer politisch rechten, AfD-nahen Einstellung in Facebook-Gruppen einklinken. Meyer berichtet von einem Klimawandel-Leugner in der Gruppe, der ihm durch seine provozierenden Kommentare auffiel. „Das kam alles aus der Ecke der AfD. Ich weiß, wo diese Personen ihren Input bekommen“. Meyer ist dabei in einem Dilemma: Schließt er einen dieser Nutzer aus der Gruppe aus, dann riskiert er den Vorwurf, Zensur auszuüben. Lässt er die Debatten laufen, beginnen sich andere Nutzer, wie etwa Georg Henze, unwohl zu fühlen. Den Klimawandel-Leugner habe Meyer schließlich wegen wiederholter Provokation ausgeschlossen.

Der Administrator will nur begrenzt eingreifen

„Ich lehne rechte Positionen deutlich ab, will aber auch keine linke Gruppe aus ‚Du bist aus Konstanz, wenn...‘ machen“, sagt Meyer. Sein Ziel sei es, so wenig wie möglich einzugreifen. Er bedauert es allerdings sehr, wenn differenziert denkende Menschen wie Georg Henze die Gruppe verlassen. Ihm persönlich bedeutet die Gruppe vor allem etwas, weil sie Menschen vereint, die Interesse an Konstanz in historischen Fotos haben und an der Entwicklung der Stadt. Daher bedauert auch er das häufige Gekrittel und manche Endlosdebatte.

Georg Henze vermisst andere Nutzer, die sich einmischen

Henze ärgert sich besonders über Posts, die er „der rechten Ecke“ zuordnet. „Im Moment geht es dabei immer um den Klimanotstand. Greta Thunberg wird verunglimpft oder die Studenten, die bei Fridays-for-Future demonstrieren, werden beschimpft“, sagt Henze. Bei manchen Nutzern könne man aus dem Profil erschließen, dass sie der AfD und ihren Positionen nahestehen. Er vermisse dabei klare Positionierungen der übrigen Gruppenmitglieder. „Ich habe das Gefühl, dass wir viel zu viel dulden. Kaum einer geht in die Debatte und bietet ihnen die Stirn.“ Mit seinem Ausstieg aus der Konstanzer Facebook-Gruppe will er erreichen, dass sich die Administratoren ermutigt fühlen, gewisse Regeln im Umgang strenger einzufordern. Auch die Nettiquette dürfe man gern strikter verfassen.

Eine Rückkehr in die Facebook-Gruppe ist nicht ausgeschlossen

Henze ist selbst Kenner der Social-Media-Welt. Fast 20 Jahre lang hat er sich in Hamburg mit Online- und Content-Marketing befasst, war zuletzt in einer Unternehmensberatung tätig. Daher sind ihm sämtliche Strategien in sozialen Netzwerken vertraut. Aktuell studiert der 50-Jährige allerdings Psychologie an der Uni Konstanz und will sich stärker der analogen Welt zuwenden. Er schließt aber nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt der Gruppe wieder beizutreten – schließlich habe er dort immer gerne sinnvolle Posts über seine Heimatstadt gelesen.