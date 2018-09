Es ist ein beispielloser Fall in der jüngeren Geschichte der Stadt: Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung bringt öffentlich staatsanwaltliche Ermittlungen gegen seinen Chef ins Gespräch. So ist es in der Affäre um das "Mein Kampf"-Gutachten dem Kulturbürgermeister Andreas Osner ergangen, indem Theaterintendant Christoph Nix von möglicher "Untreue und Vermögensschaden" zulasten der Stadt schrieb.

Konstanz Der Streit um "Mein-Kampf"-Analyse spitzt sich zu: Intendant Nix bringt staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Bürgermeister Osner ins Gespräch Das könnte Sie auch interessieren

Doch so geht die Rechnung für den Chef des Schauspielhauses und Juraprofessor nicht auf. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte dem SÜDKURIER am Montagabend zwar, auch ein Bürger habe eine Anzeige erstattet. Ob man aber wirklich von einem begründeten Anfangsverdacht auf Untreue zulasten der Stadt Konstanz ausgehen könne, stehe noch nicht fest.

Die politische Aufarbeitung der Affäre beginnt im Kulturausschuss

Die Freude dürfte sich beim Kultur- und Sozialbürgermeister dennoch in Grenzen halten. Am Dienstag, 18. September, hat er um 16 Uhr einen schweren Gang anzutreten: Dann muss er in einer öffentlichen Sondersitzung des Kulturausschusses Rechenschaft darüber ablegen, warum er ein Gutachten zur Medienresonanz auf eine Inszenierung am ihm unterstellten Stadttheater in Auftrag gegeben hat, warum das mindestens 13.000 Euro gekostet hat und aus welchem Topf er das Geld genommen hat. Im Ratssaal erwartet ihn breite Kritik: Kommunalpolitiker aller Seiten, einschließlich seiner eigenen SPD, haben Osners Vorgehen bereits vor Wochen scharf kritisiert.

Die Stadt Konstanz hat die so genannte Medienanalyse jetzt veröffentlicht

Nachdem das lange Zeit als Geheimsache und nur für die interne Aufarbeitung gedachte Gutachten nun vorliegt – inzwischen sogar öffentlich einsehbar über die Internetseite der Stadt Konstanz – ist die Kritik nicht leiser geworden. In dem Papier stehe nichts, was man nicht auch so gewusst habe, befanden mehrere Stadträte.

Bleibt es bei den 13.000 Euro oder gibt es da noch eine Rechnung?

Zudem ist unklar, ob neben der beauftragten Agentur Nebelung aus Hamburg auch ein auf Pressebeobachtung spezialisiertes Unternehmen ebenfalls eine Rechnung ins Konstanzer Rathaus schickt. Die Firma Landau Media hat dem Gutachten zufolge die rund 1200 Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Premiere zusammengetragen.

Die Abwahl eines Bürgermeisters ist im Südwesten nicht möglich

Ob es in der heutigen Sitzung mehr gibt als vereinzelte Rücktrittsforderungen an Osner, ließ sich am Montagabend noch nicht absehen. Klar ist dagegen, dass eine Abwahl des Beigeordneten nicht möglich ist. Das bestätigte das Regierungspräsidium, das für die Kommunalaufsicht zuständig ist. Auch für eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebe es sehr enge Voraussetzungen, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Bürgermeister seien auf acht Jahre gewählt und hätten für diese Zeit Beamtenstatus. Andreas Osner hatte seinen Posten zum 1. Juli 2013 angetreten, seine Amtszeit läuft bis Mitte 2021.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein