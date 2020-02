Alle Hände voll zu tun hat Schreiner Andreas Polinaro, der hier ein Fenster in den Händen hält. Die Scheiben sind nicht aus Glas, schließlich handelt es sich dabei um ein Bühnenbauteil. Etwa 95 Prozent der Kulissen bestehen aus Holz, sagt Polinaro, der hier seit 25 Jahren seine Kreativität auslebt. „Ich habe schon viele tolle Sachen bauen dürfen: Ein Ufo, einen Wohnwagen 1:1, einen griechischen Palast. Das ist künstlerisch-kreative Schreiner-Arbeit“, sagt Polinaro.

Im Malsaal ist Sina Schmidt schon früh aktiv. „Wir bemalen Kulissen, Wände, Prospekte und Kostüme“, skizziert sie. Interessant sind die Materialimitationen, wenn beispielsweise Holz wie Beton oder Metall wirken soll, was sie hier gerade umsetzt. Besonders reizvoll findet sie die Sonderanfertigungen, „wenn Materialien alles können sollen“. Sie schmunzelt und gibt ein Beispiel: „Wenn eine Mauer bekletterbar sein, aber auch gleichzeitig Sollbruchstellen haben soll, damit man sie einschlagen kann.“

Die Licht- und Tontechniker arbeiten auch nicht nur abends. „Ein normaler Arbeitstag dauert von 9 bis 17.30 Uhr, beim Vorstellungsdienst von 14 bis 23 Uhr“, schildert Hendrik Rück (links). „Es gibt immer etwas zu tun“, sagt sein Kollege Faime Fernandez, und zwar nicht nur während der Proben und Aufführungen. „Wir probieren am Pult aus, was alles möglich und machbar ist“, so Rück.

Im Reich der ratternden Nähmaschinen ist Judith Rudolf, Auszubildende im zweiten Lehrjahr zur Maßschneiderin, zugange. Im engen Kontakt mit den Kostümbildnern fertigen die Schneiderinnen nach Zeichnungen oder Fotos die Kostüme an, die auf die Körpermaße der Schauspieler abgestimmt sind. Mal historisch, mal abstrakt. Von der Maßanfertigung bis hin zu Änderungen – das Team in der Schneiderei sorgt dafür, dass nicht nur der Kaiser neue Kleider trägt.

Auch hier wird kreativ gearbeitet und früh angefangen: Unverzichtbar für die Moral der Theater-Mitarbeiter ist Yasemin Gezguec, die in der Theaterkantine täglich bis zu 50 Drei-Gänge-Menüs zaubert. Wo genau sich die Kantine befindet, wissen die wenigsten: Sie ist direkt unter dem Zuschauerraum des Theaters.

Nanu? Ein Buffett mitten in der Schlosserei? So lässt es sich leben! Jürgen Kelm lacht: „Das ist nur eine Ausnahme.“ Eine Ausnahme, die eine heiß geliebte Tradition am Stadttheater ist. Alle zwei Wochen richtet jeweils eine Abteilung im Wechsel ein Frühstück für die gesamte Belegschaft aus. „Das ist nicht nur eine Motivation für alle Mitarbeiter. Man kommt zusammen und lernt auch die Kollegen aus anderen Abteilungen kennen, mit denen man nicht unbedingt direkt zu tun hat“, erzählt Jürgen Kelm.