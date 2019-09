Die Konstanzer Innenstadt ist derzeit nicht durchgehend zu befahren: Die Feuerwehr hat die Straße zwischen Schnetztor und Bodanplatz komplett gesperrt.

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei an der Hirsch-Apotheke. Das Schnetztor ist großräumig abgesperrt. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Uns wurde der Fund eines Gefahrengutes in einem Gebäude gemeldet, woraufhin wir das Wohn- und Geschäftsgebäude evakuiert haben“, so Feuerwehrpressesprecher Christoph Kutschker. Die Menschen mussten das Haus verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Im ersten Stock befindet sich eine Apotheke.

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei an der Hirsch-Apotheke. Das Schnetztor ist großräumig abgesperrt. | Bild: Scherrer, Aurelia

Um was für ein Gefahrengut es sind handelt, durfte Kutschker nicht sagen. Feuerwehr, Polizei und Fachdienststellen seien derzeit vor Ort und würden das weitere Vorgehen beraten. Wie lange die Straße noch gesperrt sein wird, ist derzeit nicht absehbar. „Das hängt vom weiteren Verlauf der Aktion ab“, so Christoph Kutschker. Wir halten Sie auf dem Laufenden.